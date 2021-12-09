原标题：田学军出席2021国际人工智能与教育会议闭幕式

人民网北京12月9日电 8日，为期两天的2021国际人工智能与教育会议落下帷幕。教育部副部长、中国联合国教科文组织全国委员会主任田学军出席闭幕式并讲话。

田学军指出，人工智能作为推动新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，在塑造教育的未来方面已显示出巨大潜力。本次会议的讨论形成了一些重要共识：一是要加强人工智能与教育融合发展的政策引导与推动，二是要以人工智能创新应用推动教育的公平与包容，三是要扩大国际合作，防止产生新的数字鸿沟。

田学军提出，为推动新技术与教育的融合发展，各国要握紧创新的“金钥匙”，让人工智能成为教育变革的重要驱动力，为确保教育公平质量、实现教育发展提供不竭动力和持久支持；要把好治理的“方向盘”，让教育领域的人工智能应用行驶在健康发展的轨道上，妥善应对数字公平、安全和伦理等方面的风险挑战，使教育真正服务全体人民的共同利益；要搭建合作的“立交桥”，让人工智能成为教育国际交流合作的重要着力点，依托教科文组织平台，广泛开展全球、区域、南北、南南合作，积极开展人工智能应用于教育的技术交流沟通、优质资源共享，携手推动2030年教育议程的落实。

此次会议由中华人民共和国教育部、中国联合国教科文组织全国委员会与联合国教科文组织共同主办，来自近50个国家和地区的会员国代表、有关国际机构负责人、专家学者、企业界人士共约500余人注册参加会议，包括塞尔维亚第一副总理在内的近20位中外副部长及以上级别代表参会。同时，共有8000余人次在线观看了会议讨论。联合国教科文组织非洲优先和对外关系助理总干事马多戈以视频方式出席会议闭幕式。

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)