人民网北京12月9日电 《儿童蓝皮书：中国儿童发展报告（2021）》8日在京发布。国务院妇女儿童工作委员会办公室常务副主任宋文珍表示，2021年的儿童工作在不平凡中实现了新突破，取得了新进展。

针对新阶段促进儿童事业发展，宋文珍提出三点建议：第一，要在全面建成社会主义现代化国家进程中进一步强化儿童发展的战略地位，真正将儿童优先落实到实际行动中。第二，要把握新发展阶段的新要求，用新规划引领儿童事业在新阶段实现高质量发展。第三，要提升儿童工作的科学化、专业化水平。

全国妇联家庭和儿童工作部副部长胡道华提出，要聚焦党中央关心、社会关注、群众关切的儿童事业发展问题，充分发挥中国儿童中心科研人才队伍优势和平台纽带作用，开展专题研究，形成系列成果，加强儿童蓝皮书的宣传推广，促进研究成果的转化应用，让儿童蓝皮书更好助力儿童事业高质量发展。

中国儿童中心主任苑立新介绍了《儿童蓝皮书：中国儿童发展报告（2021）》的主要内容，发布了总报告。总报告以《立德树人 儿童优先 儿童事业迈上高质量发展之路——2020-2021年中国儿童发展现状、热点与展望》为题指出，2020至2021年，我国儿童健康水平持续提升，健康管理政策推动作用明显；儿童教育深化改革创新，密集推出多项政策举措；儿童福利转向适度普惠，愈加凸显儿童优先理念；法律保护体系全面优化，开启未成年人保护新时代。

总报告建议，推动儿童事业高质量发展应从五个方面入手，一是预防关口前移，构建多方健康联动机制。二是落实育人目标，培养全面发展的时代新人。三是加快制度建设，完善适度普惠型儿童福利制度。四是优化成长环境，推进儿童友好城市建设。五是加强网络保护，推动地方法规修订完善。

据悉，《儿童蓝皮书：中国儿童发展报告（2021）》由中国儿童中心和社会科学文献出版社在京联合发布，是中国儿童中心发布的第四本儿童蓝皮书，全书包括总报告、发展篇、专题篇和附录四个部分。

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