中国音乐学院校长王黎光。中国音乐学院供图

人民网北京12月9日电 近日，金砖国家人文交流论坛在北京开幕。此次论坛的主题为“夯实人文交流基础 推动金砖合作可持续发展”。中国音乐学院校长王黎光以全球音乐教育联盟主席身份受邀出席论坛开幕式。

在开幕式的成果发布环节，王黎光现场连线巴西、南非、俄罗斯代表性艺术团体与音乐院校，与巴西交响乐团执行团长安娜·法拉维、南非德班音乐学校校长金·马修斯、俄罗斯圣彼得堡“里姆斯基·科萨科夫”音乐学院院长亚历山大·瓦西里耶夫隔空对话，云端签订合作协议，共同开启基于全球音乐教育联盟平台的金砖国家成员单位未来合作计划。

签约仪式后，王黎光以《构建全球音乐教育联盟人文交流互动平台》为题进行开幕式主旨发言。他指出，全球音乐教育联盟将进一步创新互联网平台的高层次音乐人才联合培养机制，充分利用现代信息技术实现全球优质教学资源开放共享，使全球音乐教育联盟的国际联合人才培养模式，成为各国青年学子分享世界最优质教育资源的独家平台。同时，全球音乐教育联盟将不断努力，把“全球音乐院校校长交流季”“中国国际音乐大赛”“北京中轴线国际音乐节”等重大国际品牌活动，编织成“互学互鉴，加强人文交流合作”的文化纽带，将全球范围的艺术家，尤其是金砖国家的艺术家们更加紧密得连结在一起。

据悉，中国音乐学院自2017年联合世界一流音乐学院发起成立全球音乐教育联盟至今，在推动高水平音乐人才国际联合培养方面取得了瞩目成绩。此次校长王黎光受邀出席金砖国家人文交流论坛开幕式，并在开幕式上举行“全球音乐教育联盟金砖国家成员单位合作签约仪式”，是中国音乐学院近年来建设世界一流大学，树立世界一流高等音乐院校形象的又一次有力展示。

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)