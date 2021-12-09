原标题：“太空班”的孩子们写给王亚平的信

写给王亚平的信

“天宫课堂”开课啦！

转眼间，距离神舟十三号飞行乘组进驻天和核心舱已过去一个多月。这段时间，除了适应太空环境、进行出舱、完成空间站相关技术验证等活动，3位驻留“天宫”的航天员，还为地球家园里的孩子们，准备了一堂别开生面的“公开课”。

和8年前一样，这堂课的讲授者依然有我们熟悉的王亚平老师。但和8年前不同的是，这堂课的讲台更大了——在中国自主建造的空间站内，未来还将拥有“问天”“梦天”两个实验舱；课程表的内容更丰富了——增添了太空细胞学研究实验展示、浮力消失实验、泡腾片实验等新环节。

与此同时，听课的学生们也发生了变化。屏幕前，不仅是广大青少年在认真收看，还有一群人是第二次聆听来自太空的授课。当年，那些因陀螺和水球实验而倍感惊叹的孩子们，如今已经长大了。

曾经懵懂的小学生们，已逐渐理解了科学的奥秘。当年的中学生们，一部分进入大学，向着更深邃的知识殿堂继续前进；一部分则步入工作岗位，为了自己选择的事业而不断奋斗。而时光的神奇，就在于梦想种下的那一刻。8年前的夏天，他们通过特殊的一堂课，看到了梦想闪光的样子。

8年后，在中国空间站“天宫课堂”首次太空授课开始之前，许多“太空班”的孩子们，给为他们种下梦想种子的王亚平老师写了一封信。现在，让我们开启时光的珍藏，看看他们想说的话。

星光不负追梦人

亲爱的亚平姐：

一直以来，您在我的心目中，既是在严苛训练条件下沉稳坚毅的飞天英雄，也是在镜头里亲切可爱、专业严谨的太空教师。多年来，我把您当成了崇拜的女神与奋斗的榜样。现在能有机会通过书信与您交流，我的心情十分激动。不过此时此刻，我更想把您当作亲近的亚平姐姐说点心里话。

2013年那个6月，我还是一个在山东省高密一中读书的高二学生，而您已经被确定为神舟十号乘组的成员之一，为执行飞行任务做着最后阶段的准备。在电视上第一次看到您的照片时，我们全家人都夸您“又有才又漂亮”！不知道在发射前的那几天，您又是一种怎样的心情呢？

从得知神十任务中会有太空授课的消息后，每一天我都在盼望着这场直播——您在太空中讲的内容，不出几秒，我就能在地球上看见、听见。当年，“太空授课”这几个字对大家来说还很陌生，身边的同学们也不太能理解，我为什么总会在提到它时眉飞色舞。于是，我不仅想自己看直播，还想拉着全班、甚至全年级的同学一起看。

我永远忘不了那个上午。2013年6月20日10点，我们迫不及待地打开电视机。当我和全班50多名同学一起，看到您在失重环境下演示的陀螺、单摆和水球实验，以及在地球上很难实现的各种特技动作，我内心涌动的情感很难用单一词汇来形容。

我惊叹于太空特殊环境和普通物理实验碰撞出的奇妙火花，我欣喜于刚刚在课本上学到的“牛顿定律”“宇宙速度”被您以如此特别而又直观的方式进行了验证，我感动于身边同学们眼中流露出来的光芒——太空探索的神奇和航天员的魅力终于被更多的人所看见、所理解！

那个“水球倒影”的镜头里，您水汪汪的大眼睛和波光流转的水球相映成趣，以及俏皮的一句“你看，透过水球，你们还能看见我的倒影呢”，整个画面定格成为“太空课堂”留给我最美丽、最美好的一帧记忆。

后来，高考结束了。在填报志愿时，因为总能在发射直播里听见“某某测控站”或“某某测控船”，所以我毫不犹豫地把6个平行志愿的首选专业全部填成了“自动化”或“测控”。这样就是为了能够离你们、离航天事业更近一点。最后，我有惊无险地被山东大学控制科学与工程学院录取，也进入到了自己心仪的测控专业学习。

大学四年里，我还是没放下自己对“航天科普”这件事的兴趣。2016年天宫二号发射，我开始利用课余时间，在学院的微信公众号上连载起了“天宫日记”航天科普系列文章。尽管航天科普的路并不如想象的那么好走，但我还是想像当年您在太空授课中所做的那样，把航天梦的种子播撒在更多人的心中。只要我写出的文字，能让多一个人对航天有更多了解，哪怕只是一点点，对我而言就是莫大的幸福，我的努力就没有白费。

2018年9月，我被保研到了北航，这是我在高考时万分向往却失之交臂的学校。巧的是，当年您在天宫一号里给还是高中生的我讲解“陀螺的定轴性”；现在，我坐在北航的实验室里，又研究起了惯性导航系统里的陀螺仪。可能这一颗小小的陀螺，就是维系我与您之间转动不停、坚定不移的缘分吧！

最后，作为一名中国人，我想感谢您和千千万万航天人，为祖国航天事业不畏艰险、无惧牺牲的付出。而作为一个普通的女孩，我想说：亚平姐，谢谢您这些年来如同耀眼的星辰一般，始终指引激励着我奋斗前行。

或许一直以来，您并不知道我是谁，但您早已成为我追梦路上向往的光。未来，我会继续以您为榜样，为中国的航天事业贡献出属于自己的一份微小却坚定的力量。

(如今，写下上面这封信的王楠同学已研究生毕业，正式成为一名航天人。像信中所写的一样，她不断奔跑在追梦的道路上，为中国航天事业的发展竭力释放着自己的光和热。)

有一种记录叫成长

致亚平老师和所有航天人：

2008年9月25日的下午，太阳直射在母亲单位的操场上。那天是校运动会，学生们在操场上挥洒着自己的汗水。我当时只有7岁，蹲在沙坑的尽头，看着哥哥姐姐们来参加比赛。

晚饭过后，我早早蹲守在电视机前，等待着晚上的特别报道——神舟七号发射任务。

时间一分一秒在走动，“10、9、8……2、1，点火！”

随着一声声清晰而响亮的口令，我从屏幕中看到了发射塔下的火光，听到了发动机的轰鸣声，我激动地跳了起来。这轰鸣声，犹如巨龙出世，让大地为之震动。几天之后的出舱直播，航天员一句“我已出舱，感觉良好”再次让我激动万分！

转眼间，到了5年后的神舟十号载人飞行任务。这是我国第二次有女性航天员进入太空。发射的过程十分顺利，我看得津津有味。接下来央视主持人所说的话更让我兴趣十足：“航天员后续将开展一系列空间实验，包括太空授课……”

什么是“太空授课”？作为一名初中生，上课自然是每天的日常，但太空授课这一新鲜事物倒是第一次听到。此后几天，通过留意新闻，我知晓了太空授课的时间。

那天，我在学校和同学们提前守候在电视机前。当画面切到“太空教室”，我看到航天员王亚平“飞”了过来，开始讲解太空知识。

我记得很清楚：亚平老师通过几个简单的小实验迅速打开了话题，为我们讲解失重条件下物体运动的特点、液体表面张力的作用以及牛顿定律等。这堂课虽然不长，但令我受益匪浅、终生难忘。能够创造全球最大的“课堂”，作为一个中国人，我的自豪感油然而生。那一刻，我真真切切感受到了国家在航天领域的跨越发展！

此后几年，我都在持续关注有关中国航天的新闻。高考后，2020年7月23日，我前往海南文昌航天发射场，亲眼见证、拍摄了长征五号遥四运载火箭搭载天问一号火星探测器升空。在发射后，我暗暗下定决心，一定要把中国载人航天的里程碑记录下来！

2021年4月29日，我和许许多多志同道合的朋友齐聚海南文昌，见证拍摄了长征五号遥二运载火箭搭载天和核心舱发射的画面。我们一行人将这一过程制作成了视频，希望能借此让更多人认识和了解中国航天、热爱并支持中国航天。

在这之后，空间站阶段的每次发射我都进行了拍摄，并制作成视频发到网上。我希望能通过自己这一份微小的力量，让更多青少年了解到中国在载人航天领域做出的努力。我也希望他们能为自己是中国人而自豪、为自己有在航天领域如此强大的祖国而自豪！

2021年10月16日，神舟十三号飞船发射升空。之后，听到“天宫课堂”开启的消息，我十分激动！8年间，虽然已从初中生成长为大学生，但我从太空授课中得到的收获让我受益无穷！期待这次讲课能让我有新的收获！

在星辉斑斓里放歌

亚平老师：

记得您曾说过，您的航天梦，是看到神舟五号升空、火箭灿烂的尾焰时种下的；而我的航天梦，也是从18年前开始的。

2003年，我刚刚步入小学校园。那时，年幼的我并不知道什么是航天，仅仅是被电视上火箭升空的画面吸引，一边听着爱好军事的老爸给我讲火箭知识，一边好奇地想象着蓝天之外的世界。

在那之后，每次父母带我去逛书店，我总是喜欢在科普书架上翻看天文和航天方面的书，津津有味地“研究”着新星爆发、黑洞、运载火箭和航天飞机。每次发射直播，火箭点火起飞后尾焰撕裂空气的声音与“跟踪正常”的报告声交织在一起，那或许是世界上最动听的声音。看着火箭越飞越高、渐渐隐没于蓝天之中，我的思绪也飞向了九霄云外。不论我在哪里，不论发射窗口是在凌晨还是深夜，我总会想办法见证每一次重要的航天时刻。

神舟十三号发射前的航天员见面会上，当亚平老师再次说出那句“飞天梦永不失重，科学梦张力无限”时，我顿时感觉自己的心被揉了一下，仿佛一下子回到了那个高一的夏天。

太空授课后的第二天，物理课上，老师拿出半节课来回顾了太空授课中讲到的与牛顿第二定律有关的片段。我不仅惊叹于微重力环境的神奇，也突然觉得手中试卷上的小滑块、斜面和传送带不再“面目可憎”，即使这些习题依然令我头大，但这些困难与挑战是追寻科学真理道路上必不可少的铺路石。

与其他勇于追梦、敢于圆梦的航天爱好者不同的是，我并没有选择航天作为我的事业。我在文理分科调查表上写下了“文史类”三个字，也从此走上了一条几乎不可能与航天产生任何交集的路。

时至今日，首场太空授课已经过去了8年，我也已经在我所选择的道路上走了8年。从高中念到博士，我并不后悔当年的选择。我热爱我现在的专业，也确实志在于此，这正是我当年选择文科的初心。但我对航天的热爱也并未因此而衰减分毫。航天，依旧是我生活的重要组成部分。

长五首飞、嫦娥探月、北斗组网、天问探火、核心舱发射、航天员出征、出舱行走……每一次“航历新年”的庆祝者中总少不了我的身影。闲暇之余，我偶尔也会搜集和整理一些航天史方面的资料，并以学习笔记的方式呈现出来，同航天爱好者们一起分享。

更重要的是，在我失落迷茫、因恐惧困难而不敢向前的时候，我总能从航天事业中汲取源源不断的精神力量。

航天是万人一杆枪的事业，参与者众多，能够被世人所记住的名字却寥寥无几。可航天人总是以“功成不必在我，功成必定有我”的境界和气魄为祖国的航天事业脚踏实地地奋斗着。我想，真正的幸福应该来源于奋斗的过程，应该来源于在奉献社会、服务人民的过程中获得的心灵和精神上的充实。

面对生活中的不如意，我们是否总是纠结于眼前的苟且而怨天尤人呢？不，我们应该抬头看看深邃无垠的星空。在宇宙的尺度上，人类之渺小甚于沧海一粟，但人类仍然满怀着好奇仰望星空，以非凡的勇气走出地球的摇篮，去叩问和探索关于宇宙、关于人类自身的真理，这本身就是人类文明史上最浪漫的事。我们应该想想那些执着于理想信念的人们。一代代航天人担负着航天报国的理想与使命，使中国的航天事业实现了飞越。航天员们不计个人得失、以国家利益为重，面对一次次严苛的选拔未曾退缩，面对十几年如一日的艰苦训练未曾放弃，哪怕是面对生死，也毅然决然地选择“要让五星红旗在太空高高飘扬”！

我所从事的工作与航天并无交集，但是胸怀家国、计利天下的眼界和胸怀，实事求是、追求真理的科学精神并不是某一个学科的专属。作为社会科学的学习者和研究者，我应该以同样的态度面对自己的学习和工作。待到我完成学业回国后，我也定当努力为祖国的教育事业和社会经济发展贡献自己的力量。

最后，我还想问亚平老师一个小问题：空间站的鲅鱼饺子好吃吗？等到过年吃饺子的时候一定要跟我们分享太空过年的体验呀！祝神舟十三号乘组在轨工作一切顺利，期待你们平安凯旋！

(信件由中国载人航天工程办公室官方平台提供，内容有删减。)

王嘉杨

(责编：郝孟佳、温璐)