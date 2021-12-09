近日，“教育与健康中国——生命健康与中国未来教育”专题论坛于2021年“读懂中国”国际会议（广州）召开期间举办。与会嘉宾就“新时代，如何全面提升国民（特别是中小学生）健康素养”“健康教育区域创新实践”“ 双减背景下，中小学教育面临的机遇与创新”等话题进行讨论。

嘉宾们一致认为，健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，也是中国积极参与全球健康治理、履行2030年可持续发展议程国际承诺的重大举措。

教育部基础教育教学指导委员会副主任张卓玉指出，培养学生的休闲素养可以从6个方面着手：保障学生的休闲时间，在休闲中学会休闲；学校提供社团、课程等机会，培养学生的闲暇素养；用好无意图结果，让休闲反哺学习；培养家长学会欣赏、参与、陪伴学生的休闲活动；建设儿童友好型城市或乡村，满足儿童的精神需求；研制闲暇素养标准，研发休闲活动产品。

北师大中国教育创新研究院院长、国创会教育研究中心主任刘坚提出中国教育须谨防学业过剩陷阱的观点：学业过剩是以获取标准答案和高分数为取向、以死记硬背为主要方式的学习、教学与评价。没有过剩的学业，达到课程标准的基本要求，从一定意义上讲才有可能为释放和发展人的好奇心、独立思考、实践能力、个性与创造性留下空间。

据主办方消息，本届论坛正式发布《用爱和尊重托起生命健康教育倡议书（2021）》，强调教育的本质是生命教育，落实生命健康教育的前提则是爱、尊重、责任与担当。

用爱和尊重托起生命健康教育倡议书（2021）节选内容

“生命至上，健康第一”。在重大突发疫情防控常态化和“健康中国2030”国家战略双重背景下，“生命与健康”成为全球关注的焦点问题。

教育部近日印发《生命安全与健康教育进中小学课程教材指南》，旨在将生命安全与健康教育全面融入中小学课程教材，实现生命安全与健康教育系列化、常态化、长效化。

生命健康教育是落实全人教育、完成“立德树人”根本任务的有效途径。为落实教育部加强生命安全与健康教育的相关文件精神，创新生命健康教育理论与实践，中国科学院国家创新与发展战略研究会、北京师范大学中国教育创新研究院联合浙江丽水市教育局、广州市中小学卫生健康促进中心、北京市海淀区教育科学研究院、上海市嘉定区教育学院、苏州教育质量检测中心、浙江省嘉兴教育学院、《教育家》杂志和中国财政经济出版社十家机构携手共同发出以下倡议：

1.组建以“爱、尊重、责任与担当”为前提的“生命健康教育共同体”，联合区县、幼中小学校、专业机构和科研院所，聚焦生命安全与健康教育领域的实践与理论问题，以实践取向、专业视角来共同推动生命健康教育的高质量发展。

2.发布“生命健康教育课题指南”，支持共同体成员（区县、学校）以实验区、实验校的形式开展相关实证研究，研究生命教育的内涵，厘清生命健康教育与校园安全教育的关系，定期举办国际、国内专题研讨会，交流相关研究成果，并给予适当的经费支持。

3.关爱“教师身心健康与专业发展”，根据共同体成员（区县、学校）的实际需求，定期为一线教师提供“生命健康教育”系列通识培训和专题讲座，优化、更新教师生命健康教育的知识结构，帮助教师有效纾解教师身心方面的不适感，提升教师开展生命健康教育的核心能力。

4.启动“学生生命健康素养评估”，根据共同体成员（区县、学校）的实际需求，评估学生的健康认知水平，以评促学，关注学生健康理念、健康行为和习惯养成。多元评价引导教师乐教助学，引导学生学会反思，发挥评价的诊断、促进作用，为生命健康教育的精准改进提供科学依据。

5.开发“生命健康教育资源库”，围绕生命安全与健康教育各领域各核心要点开发数字资源，注重趣味性、互动性、体验性、生成性，提供优质健康教育教学资源，供大中小幼各学段选用，作为学科教学素材，有机整合融入学科教育，提升教育实效，为中小学生命健康教育的发展提供有力支撑。

6.建立“生命健康教育案例库”，每年开展一次生命健康教育最佳实践案例评选活动，把共同体成员的实践智慧形成最佳实践案例，对优秀教育教学成果进行评选、表彰，形成有区域和全国影响力的案例成果，推广各共同体成员优秀教育教学成果。

让我们一起携手并进，秉持对每一个体的爱与尊重、责任与担当，砥砺前行，推动生命健康教育的高质量发展，为大中小幼学生的健康、幸福人生奠基！

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)