原标题：2022年度“京考”考生须持48小时内核酸报告入场

昨日，北京市人事考评办公室发布通知，明确昨日起开始打印北京市各级机关2022年度公务员考试准考证。同时要求持本人首场考试前48小时内采样的核酸检测阴性报告，方可进入考点。

通知指出，准考证打印时间为12月8日9:00-12月12日18:00。

北京市人事考评办公室提示，由于各区考场资源不均衡，本次考试考场安排将全市统筹，请各位考生理解。请提前熟悉准考证上指定的考试地点，确认考点的准确位置和乘车路线。考试当天预留足够时间，确保至少考前60分钟到达考点，并尽量选择公共交通前往。

考生需认真阅读并签署《北京市各级机关2022年度考试录用公务员笔试新冠肺炎疫情防控告知暨承诺书》，承诺已知悉告知事项、证明义务和防疫要求，自愿承担因不实承诺应承担的相关责任，并接受相应处理。考生打印准考证的同时也需打印疫情防控告知暨承诺书，承诺书在本人所考科目第一科考试时签字后上交。

考生提前申领北京健康宝，查询自身健康状态。考试当天，考生必须带齐准考证、本人有效居民身份证原件，经现场测量体温正常、北京健康宝为“未见异常”且持本人首场考试前48小时内采样的核酸检测阴性报告，方可进入考点。核酸检测报告须为全国范围内具有新冠肺炎病毒检测资质的机构出具的纸质或电子报告，提供的报告上须准确显示采样时间，要精确到小时。

为保证能够顺利参考，请考生提前预约核酸检测服务。参加公安专业科目考试的考生须提供12月9日14：00以后采样的核酸检测报告，其他考生须提供12月10日9:00以后采样的核酸检测报告。

此外，考生在考点应全程佩戴口罩，保持1米以上的间隔距离，身份核验时可短暂摘下口罩，积极配合考点工作人员做好防疫相关工作。

据悉，2022年度北京市公务员笔试公共科目考试时间为12月12日。（记者 解丽）

(责编：郝孟佳、温璐)