原标题：在线辅导计划并不是“在线补课”

北青报：在线辅导计划是不是线上补课？

北京市教委相关负责人：在线辅导计划并不是“在线补课”，也不是组织学生上线开展简单的重复学习，而是聚焦于首都教育发展的“高质量”。“双减”工作之后，学生九成的答疑辅导需求在校内已经获得了解决。在线辅导计划是与校内供给相配合的公共资源，意在为初中生提供个性化、差异化的特色分类辅导，细化到学科内部和教学专长。我们希望家长和学生理性地看待在线辅导，在确实有需求时，科学使用平台提供的服务。

北青报：老师会不会负担过重？

北京市教委相关负责人：凡进入该系统的老师均为自愿，同时具备优质的服务属性。老师即使进入到系统中，是否对学生需求进行响应，完全根据老师本人的精力、爱好决定是否参与。此外，老师参与这个平台服务，不仅仅是简单的劳务费补充，而在于老师业务上的获得和丰富自己成长经历。

北青报：如何进行质量监管？

北京市教委相关负责人：这个在线辅导平台中，所有老师和学生均为实名进入，所有问答及交互行为都有全程记录。同时，市教委人事处以周、月为单位对在线辅导过程中辅导时长、交流内容，学科聚集度，内容分布等都有严格的过程管理。同时还会对不同类型学校出现的同质性问题进行大数据分析，并反馈给学校。

北青报：学生是否会沉溺在线系统？

北京市教委相关负责人：平台中设定，学生单次辅导时常不得超过30分钟，如果学生过分沉迷这个系统，系统则会报警。同时，网上有传言该项目老师在线授课满5000积分即可获得5万元的收入。实际并不是网上传的那样。教师在平台上提供服务，还有一个学生选老师的过程，被学生选中才能得分，并不是提供了服务就一定会被选中。5000分这个值只是理论上的数值。

文/本报记者 武文娟

(责编：郝孟佳、温璐)