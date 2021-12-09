原标题：63.8%受访家长期待丰富的运动项目清单

教育部印发《关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》明确提到，要保证中小学生每天校外一小时体育活动时间。但由于学习压力大、运动技能匮乏等原因，不少家长表示，难以保时保质完成每天校外一小时体育活动。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1165名中小学生家长进行的一项调查显示，保障每天校外一小时体育活动，73.4%的受访家长希望能对不同年龄、身体状况学生提供科学运动建议，63.8%的受访家长期待有丰富的运动项目清单，提高学生运动兴趣。

北京市民李萍（化名）的孩子在读小学五年级，本学期开始每天放学后运动一小时。李萍感到身边有不少“小胖墩”“小眼镜”，养成每天体育锻炼的习惯对孩子身体发育非常重要，“我们应该强调这一小时的重要性，加大宣传，让各方面都重视起来”。

谢丽（化名）的女儿今年上初二。从本学期开始，每天晚上会坚持运动半小时。“据我观察，男生比较喜欢玩轮滑、打羽毛球。相对来说，女生运动项目比较少”。她认为，调动起小孩运动的积极性很重要，要让他们主动运动，可以设计一些有趣味的运动项目。此外，学校可以为学生提供科学的运动指导和说明，避免出现因运动姿势、强度不当而受伤的情况。

马钰娇（化名）的儿子今年读初三，平时没时间锻炼。她觉得自己对孩子锻炼不够重视。她认为，首先需要引导家长树立正确的观念，注意提高孩子身体素质。学校可以为学生和家长提供体育运动清单，增加可选项。她希望学校和企事业单位的运动场所和设施进一步对外开放，“常见的体育运动设施，如篮球、羽毛球、乒乓球等，都可以增设一些”。

对于校外体育运动场馆和设施，北京师范大学体育与运动学院教授、博士生导师毛振明分析，首先要加大投入，按照健康中国、体育强国的规划来完成相应的建设。第二就是要广泛利用现有资源，在建设相关场地时就考虑到社区、家庭、学校共用的问题。“比如学校足球场，可以建两个门。孩子们上学期间不允许社会人员进入，放学后，就可以对社会人员开放。同理，社区的体育设施也要向学校开放。在建设的时候就要考虑到使用的方便”。

毛振明还表示，体育教师应该为本校学生提供体育家庭作业、体育锻炼的指导，校内一些软件硬件都可以提供给家长。社会体育从业人士可以提供有指导功能的公共产品。“家庭、社会、学校，包括我们从事体育教育的研究人员，共同努力来丰富孩子们的体育锻炼活动，指导孩子们进行科学的体育锻炼。相信人们不会锻炼的问题，用不了多长时间就会有很大的改变”。

保障每天校外一小时体育活动，73.4%的受访家长希望能为不同年龄、身体状况学生提供科学运动建议，63.8%的受访家长期待提供丰富的运动项目清单，提高学生运动兴趣，51.3%的受访家长认为要注重社区体育设施的规划和建设，44.5%的受访家长建议学校引导家长树立正确体育活动观念，指导活动开展。

受访中小学生家长中，孩子读小学1-3年级的占40.6%，读小学4-6年级的占43.2%，读初中的占11.3%，读高中的占4.9%。

中青报·中青网记者 杜园春 实习生 姚奕鹏

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