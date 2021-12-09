原标题：每天一小时校外体育活动 仅三成受访中小学生家长表示能做到

教育部印发《关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》（以下简称《通知》）明确提到，要保证中小学生每天校内、校外各一小时体育活动时间。如今，距离《通知》印发已半年有余，校内纷纷加强体育活动力度，校外“每天一小时体育活动”执行得如何？孩子们运动积极性高吗？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1165名中小学生家长进行的一项调查显示，仅30.4%的受访家长表示孩子能做到每天足量运动，小学生实践情况明显好于初中生和高中生。课业任务重没时间锻炼被认为是不能保障的首要原因。72.4%的受访家长感到孩子进行校外体育活动的积极性高。

受访中小学生家长中，孩子读小学1-3年级的占40.6%，读小学4-6年级的占43.2%，读初中的占11.3%，读高中的占4.9%。

每天校外一小时体育活动，小学生实践情况好于中学生

谢丽（化名）的女儿今年上初二。从本学期开始，每天晚上会运动半小时，天气好时去家附近的体育馆打羽毛球，天气差时就在家里跳绳。“放学回家后先吃饭，吃完饭做一会儿作业，大概在晚上8点钟开始锻炼”。

每天能运动半小时，谢丽表示已经尽力了，“毕竟孩子初二了，学习任务比较多。回家锻炼半小时能缓解一些压力，提高效率。学校现在也会组织一些体育活动，我觉得应该足够了”。

湖北荆州的马钰娇（化名）儿子在读初三，她感慨，孩子周一到周五完全没时间运动。只有周六日才能约同学们打打篮球，运动两三个小时。“学校发过通知号召孩子每天放学后运动一小时，但没有进行监督。我感到身边家长和孩子也没有认真执行”。

北京市民李萍（化名）的孩子现在读小学五年级，这学期开始，每天放学都运动一小时，周末也尽量去打排球、乒乓球等。

孩子校外“每天一小时体育活动”实践情况如何？仅30.4%的受访家长表示能够做到每天都足量运动。每天都运动但时间和强度不足的最多，50.7%的受访家长选择此项。15.1%的受访家长坦言偶尔想起来才运动，3.8%表明基本不运动。

交互分析发现，小学生实践情况明显好于初中生和高中生。调查显示，36.5%的受访家长感到周围的孩子很多难以保障每天校外一小时体育活动。

北京师范大学体育与运动学院教授、博士生导师毛振明认为，进行每天校外一小时体育活动是非常有必要的。“其一，孩子们现在锻炼时间不足，仅靠校内锻炼是不够的。其二，孩子们需要一个健康的生活习惯，孩子们现在作业减少了，如果回家之后玩电子产品的时间太多，是不利于成长的。其三，现在生活条件提高了，孩子们吃得好，这种环境下更需要坚持锻炼，防止肥胖”。

72.4%受访家长感到孩子进行校外体育活动积极性高

谢丽表示，孩子每天晚上运动积极性特别高，“之前女儿身材一直偏胖，锻炼了几个月，已经瘦下来了，身体素质也好了，更是喜欢上了打羽毛球，多了一项兴趣爱好，我特别满意”。

不过谢丽也表示，朋友家的小孩就不喜欢运动，“有的小孩比较宅，有了电子产品的吸引，就更不喜欢出门玩儿了”。

“我儿子对每天校外一小时活动非常期待，他喜欢打乒乓球，每次都积极参加。”李萍介绍，孩子这学期开始每天锻炼后，体质增强了，抵抗风寒或气候变化的能力更强了。在心理上，获得了更多的愉悦感和幸福感。

马钰娇说，每到周末，儿子最开心的事情就是和同学约打篮球，“能感到他情绪明显高昂，每次打完篮球回来感到他特别放松，减轻了一些心理压力”。

调查中，72.4%的受访家长感到孩子每天进行体育活动的积极性高，其中20.1%觉得非常高。交互分析发现，小学生（75.3%）积极性明显高于初中生（59.9%）和高中生（50.8%）。

59.2%受访家长指出课业任务重孩子没时间锻炼使校外体育活动难保障

马钰娇感慨，孩子马上要中考，课业压力比较大,“不少家长都把学习放在第一位，周一到周五晚上都安排补课。有的家长在双休日也会布置学习任务，孩子连周末的体育锻炼都不能保证”。

每天校外一小时体育活动难以保障的原因有哪些？课业任务重孩子没时间锻炼排在第一，59.2%的受访家长选择此项。

谢丽也提到，因为现在中学升学压力大，一些家长在学习上把孩子逼得很紧，生活中基本只剩下学习。电子产品对小孩的影响也非常大，“有些小孩宁愿休息时间打几把游戏也不愿意起身动一动，没有兴趣运动”。

“我们在小乡镇，非常缺少合适的校外运动场所和设施。像我家附近就只有一个小公园，孩子能够进行的运动形式也比较单一。而且我发现，孩子们除了最熟悉的一两种运动，也不知道还能运动啥。”马钰娇说。

李萍分析，一方面，现在对校外锻炼不是强制要求，家长选择空间很大。另一方面，孩子一个人运动会比较乏味，时间长了会觉得无趣。但很多家长要么工作忙，要么自己也不喜欢运动、不知道怎么运动，不能为孩子运动提供帮助。

毛振明认为，我们国家还没有形成崇尚锻炼、热爱锻炼、会锻炼的文化。家长自己不会锻炼，缺乏和孩子们一起锻炼的能力，这会给校外锻炼带来困难。我们也缺乏系统的、科学的体育锻炼讲解视频等公共产品。“目前学校老师也还没充分了解政策。教育部提出一个体育家庭作业，这是必然的趋势。但这个家庭作业怎么留、怎么收、怎么评，如何布置好作业和进行监督，是要考虑的”。

49.2%的受访家长指出家长和学生运动观念和技能匮乏，43.7%的受访家长坦言孩子只想“躺平”、玩电子产品，41.1%的受访家长感到升学压力大，家长感到浪费时间，39.9%的受访家长感慨工作忙没时间带孩子运动，21.7%的受访家长表示缺乏校外活动场所和设施。

中青报·中青网记者 杜园春 实习生 姚奕鹏

(责编：郝孟佳、温璐)