上世纪80年代，我就读师专中文系。那是个文学繁荣的时代，校园的书摊左一个右一堆，朦胧诗、莫言的《红高粱家族》风靡。校园里，常看到来去匆匆的同学腋下夹着本书。中文系的诗社、文学沙龙雨后春笋般生长，校园诗人层出不穷。节省伙食费买本喜欢的书，开心得要死，同桌舔舔嘴皮哀求你：看完第一个借给我啊。

借来书，晚自习看，回寝室熄灯趴被窝看，第二天上课打瞌睡。写作课老师是市里小有名气的作家，笑眯眯地讲他的课，也不恼。那笑容很让人踏实，不觉困意又来。当然，不是哪科老师都这样宽容，熬夜看书，得先看第二天有谁的课，系主任万武教授的课坚决不行。万武老师教学严厉，不允许上课同学溜号，而且，万武老师的课极好，缺一堂，损失很大，即使万武老师允许，我们自己也舍不得。

万武老师教我们《文学概论》和《美学》，他学养深厚，把陌生又枯燥的理论讲得非常精彩。他常以赵树理的《小二黑结婚》和柳青的《创业史》为例，把里面的人物形象分析得透彻又生动，同学们听得意犹未尽，课后，纷纷找来原著细读。

春末夏初，教学楼后的小操场是个读书的好去处。午后，小操场安静清凉，四周的桑树枝繁叶茂，躲在绿叶后的桑葚露出紫色的额头。

位于校园东北角的图书馆大楼，在我们关注的目光下建成、开放。只要下午没课，我就带上水和面包在里面读书，到晚九点拉闭馆铃，才恋恋不舍回宿舍。

即便是一个人，在宽阔的图书馆大楼读书也不会觉得冷清。书中人物围绕身旁，各有性格与故事，好生热闹。即使书里只有一个人在讲述，也不觉孤单，偶尔与作者的感想不谋而合，时而受作者思想启发眼前一亮，如醍醐灌顶。千千万万的魂灵，跨界国度与时空，与你心灵相融相通在图书馆。

书读得多了，系里规定的百篇作文不再需要老师督促，同学们跃跃欲试，比着赛着在中文系优秀作文园地里显身手。偶尔有点小感伤，顺手写几句歌词，和着流行歌曲《一无所有》《路灯下的小姑娘》的调子，对着夕阳唱几句、在洗衣房里哼一哼、去食堂打饭的路上喊上几嗓子，心里舒坦，引来侧目闪闪：哇，中文系！

怀念中文系读书的日子。（曲 波）

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