原标题：一所高校打造“百家讲坛”背后的育人探索

鲍鹏山、莫砺锋、葛剑雄、戴建业、张宏杰、胡阿祥、钟振振、方锦龙、焦波……近3年时间，近20位著名学者、艺术家相继做客安庆师范大学，他们中很多是央视“百家讲坛”的主讲嘉宾。

在此之前，学生大多只在电视或网络上见过这些名家。当他们来到自己身边时，无疑是一个不小的轰动，甚至很多领导、教授也赶过去“追粉”听报告。

作为国家大学生文化素质教育基地，安庆师范大学很早就有创办“高端讲堂”的想法，希望邀请各个领域的大家、名家开展各领域通识性讲座，提升学生素养，拓展眼界。

敬敷大讲堂就此“诞生”。

“讲堂注意把握‘高品质、全方位、有影响、能普及、要生动’这个定位。”作为敬敷大讲堂的牵头人，安庆师范大学团委书记陈东解释道，高品质，是指讲座质量要高；全方位，是指所邀请的名家覆盖文化艺术科学教育等领域；有影响，是指邀请的嘉宾具有一定社会影响力和知名度，能够吸引师生参与；能普及，是指做通识教育；要生动，是指主讲嘉宾要能讲、会讲。

“网红”教授戴建业是敬敷大讲堂邀请到的首位嘉宾，他的到来在校园引发轰动，讲座开始半小时便座无虚席，很多同学甚至提前两小时就前往占座。讲座现场，会场中间和两侧过道上也站满了学生。

首场讲堂的成功让陈东很兴奋，但也带来了很大压力，“因为这等于树立了一个标杆，我们后面邀请的专家都要对照这样的大专家、名学者来。”

为了邀请到更多学者，陈东请身边的老师帮忙，央视“百家讲坛”主讲嘉宾莫砺锋教授、鲍鹏山教授是由学校人文学院方锡球教授“牵线搭桥”邀请而来的，胡阿祥教授是通过同事沈志富邀请来的，琵琶演奏家方锦龙则是通过安庆当地的朋友邀请的。陈东还通过今日头条、微博及电子邮件等方式进行邀请。

“邀请这些学者时，要有一股‘钻劲’，不断打听联系，再用诚恳的态度沟通。”陈东说，他与著名摄影家、纪录片导演焦波已经保持了两年的联络，得知焦波来到安徽后，就立马联系邀请。

“我这次来安徽，是应邀在合肥有个活动，行程已经安排好了，没打算来安庆，没想到被你们给‘加塞儿’了。”今年11月4日，在敬敷大讲堂的现场，焦波如此开场。

每场敬敷大讲堂开讲前，校团委都会通过学校官方微信、抖音等平台进行宣传，还会购买主讲嘉宾的著作，学生们可以通过平台评论、现场交流等方式获得图书，并拿到嘉宾签名。每次大讲堂开展后，学生处会举办征文活动，对讲堂效果进行检验。

该校化学师范专业的李琳是敬敷大讲堂的忠实听众。“只要时间允许，我不会错过每一场讲座，我把学者的签名贴在书本上，时时激励我、启发我、督促我。”

为了一睹学者的风采，也有校友从外地历经数小时赶回母校。

在朋友圈看到著名学者莫砺锋做客敬敷大讲堂的消息后，在马鞍山工作的汉语言文学专业2020届毕业生蔡子辰第一时间买下前往安庆的高铁票。“讲座带给我的不仅仅是知识的积累，更重要的是学习主讲嘉宾丰富的人生阅历与文化积淀。”

很多安庆市文化教育界人士也来聆听讲座。“我一直关注敬敷大讲堂，学生能从讲座之中获得知识，从而有志于某项学术研究或事业追求，这是大讲堂进德修业、传经布道的意义。”安庆一中语文教师刘磊感慨。

中青报·中青网记者 王海涵 王磊 通讯员 林馨 权琪

(责编：郝孟佳、温璐)