原标题：河南省青基会：为更多青少年送去温暖和希望

“这份爱心资助，在帮助我们圆梦大学的同时，也将一份厚重的责任交到我们肩上，那就是将爱如火炬传递一样接力下去……”今年9月，受助学生王玺鑫在河南希望工程公众号后台留言写道。

这样一个受困学子得以走进大学校门开启人生新征程，离不开希望工程的守护。

习近平总书记寄语希望工程时强调，进入新时代，共青团要把希望工程这项事业办得更好，努力为青少年提供新助力、播种新希望。河南省青基会牢记总书记嘱托，紧随时代发展和青少年需求变化，在抗疫、抗洪等重大应急事件中敢担当、勇作为，不断创新社会动员机制，锤炼队伍本领，增强服务实效，为更多青少年带去温暖、带去希望。

快反应、广动员，打赢两场阻击战

新冠肺炎疫情发生后，河南省青基会快速反应、精心筹备、广泛动员、高效运转，依法规范开展募捐等活动，成为河南首批参与新冠肺炎疫情防控工作的慈善组织，也是河南指定的4家防控新冠肺炎疫情进口物资受赠单位之一。

河南省青基会迅速打通河南省青少年发展基会网上募捐平台，先后发起“抗击疫情 驰援鄂豫”“关爱一线医护人员——希望工程特别行动”两个公募项目，用于支持湖北、河南一线开展疫情防控工作和关爱抗疫一线医护人员子女等青少年群体。

2021年7月中旬，河南多地遭受特大暴雨灾害。汛情、灾情发生后，河南省青基会迅速响应“尽锐出战、青春冲锋”集结令，启动应急预案，制订“抗汛救灾 希望同行”河南省青少年发展基金会防汛救灾项目方案。项目得到中国青基会及各省（区、市）青基会的大力支持，香港各界青年也踊跃捐款，为支援河南汇聚起强大的青心爱力。自7月21日至8月30日，河南省青基会共接收捐赠款物价值1.9亿元，第一时间帮助灾区应急救援以及困难家庭渡过难关。

在通过传统渠道开展募捐的同时，河南省青基会积极搭建“互联网+公益”服务平台，开展网络募捐行动，依靠团组织广泛覆盖的基础和强大的组织动员优势，把团员、少先队员、大学生、团属协会会员等青少年数量转化为流量资源，带动全省60万余人次奉献爱心，累计接收网上捐款2300万余元。

一场硬战，就是一次历练；一个“战场”，就是一节课堂。

在防汛防疫两场硬仗中，河南省青基会不仅注重募捐过程和成效，更通过广泛动员，让广大青少年在爱心参与中接受教育，洗礼思想，提升了共青团的组织力、影响力、凝聚力。

敢担当、勇作为，锤炼队伍本领

“把广大青少年的生命安全和身体健康放在第一位。”无论是疫情还是汛情，这都是河南省青基会所有工作人员面对重大突发事件的第一准则。

新冠肺炎疫情发生期间，河南省青基会全体党员带头，勇毅笃行，以“战时状态”坚守岗位、守土尽责，做到全员参战、全天在线、全力保障。

在防汛救灾工作中，团河南省委书记靠前指挥、冲在一线，在汛情最严重的时刻，率领机关干部下沉一线，机关普通党员争先恐后发挥模范带头作用，物资调配和临时周转中心10多部固定电话和移动电话响声不断，每天调运百十批物资，为准确对接、快速送达，每人每天要接上百个电话，很多同志嗓子都哑了，也从无怨言。

在物资临时周转中心，从早上五六点装卸货到深夜一两点盘点结束，没有片刻的休息时间；装卸车的紧张繁忙，引来了众多志愿者和热心路人的帮忙，上至年过花甲的老人，小到10多岁的学生，每天都有200多人在这里紧张忙碌着。

河南省青基会老党员张海波同志身先士卒，不顾腰疾，坚持装卸货物，协调指挥直至失语，还依然坚持在一线；全国各地不留姓名的捐赠物资纷至沓来，一车车饮用水、上千箱的速食品，还有服装、雨具；中原区一对夫妇看到工作人员和志愿者忙得顾不上吃饭，便连续几日在家中煮好绿豆汤、做好饭驱车十几公里送来……

善创新、强服务，为青少年带去温暖希望

河南省青基会始终注重发挥团组织体系优势，创新社会动员机制，不断向青少年传递党的温暖，传播希望的力量。

在疫情防控期间，河南省青基会以微信为主要线上募捐平台进行项目发布，优化协同众筹机制，形成以组织力为支撑，以引领力为牵引，以服务力为推动的硬核优势，带动近25万人次的捐款，形成青少年人人做公益的良好氛围，使希望工程成为爱心互助、接力传递的群众性公益活动。

在“抗击疫情 希望同行——河南希望工程关爱抗疫一线医务人员子女、关爱因疫致困青少年特别行动”中，河南省青基会以省、市、县团组织为圆心，以各级团属协会为半径，引导各级团组织带动广大青少年参与组队“一起捐”，层层动员、全面覆盖，勠力同心画出“希望工程抗疫同心圆”。

从湖北到河南、从医护物资到人文关怀、从社区一线到科研前线，从及时驰援到延续助力，抗击疫情的战场在哪里，河南省青基会就把党组织的关怀和温暖传递到哪里。

今年7月汛情过后，河南省青基会坚持以问题为导向，根据摸排情况有针对性地进行帮扶，推出多个项目助力青少年学习成长：针对因公殉职、因灾遇难的家庭开展家庭救助；针对受灾情影响的适龄青少年开展学业资助；针对因灾受损的希望小学开展灾后修缮援助；针对灾后的青少年心理问题开展心理健康教育志愿服务……

一次创新，就是一份温暖。一个项目，就是一份希望。通过这些项目，河南省青基会不仅为受灾青少年带来学业帮扶，也让他们感受到党的关怀和关爱。

中青报·中青网记者 杜沂蒙

(责编：郝孟佳、温璐)