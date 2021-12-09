原标题：11载“泸溪助学”铺就山区学子成才路

曾作为扶贫受助典型上过央视新闻联播的李涛，如今已经成为中建五局三公司的一名职工，在湖南省宁乡市经开区美妆谷一期项目担任项目安全员，正在用自己的勤劳和智慧回馈社会。

长大后，我就成了你

生活在湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县的大山里，交通十分不便。李涛从小学三年级起，就开始了寄宿生活，每个星期去学校或是回家，他都要背着一个大大的包翻过一座又一座的山头。

“当天暗下来，走在路上精疲力竭时，我常常会想，山的另一边也与我们一样吗？我能去看看外面的世界吗？”李涛回忆起当年的经历，叙说当年的渴望，记忆犹新。

2010年，李涛正在念六年级时，中建五局的志愿者来到泸溪县，李涛成为第一批“泸溪助学”的受助孤儿。

2012年，李涛初二这一年，“泸溪助学”的爱心人士带着他去长沙体验城市生活。他第一次见到大城市的生活，第一次吃麦当劳、去博物馆、游乐场……那些从未吃过的美食、从未去过的地方，从书本上的一个个图像变成了生活里真实存在的东西。此后，李涛来到长沙建筑工程学校读书，中建五局三公司继续给予资助。如今，24岁的李涛已完成学业，并幸运地加入了三公司。

2011年以来，中建五局三公司两级领导班子成员分别与受助学校家庭经济困难的学生进行了一对一帮扶，常态化开展关爱工作。同时，还会结合实际情况，带领结对学生，走进城市、走进企业，体验城市生活、参与社会实践和就业实习，为孩子们提供全方位的成长关爱和发展支持。

从位于长沙的中建大厦到结对的湘西自治州泸溪县永兴场小学，要驶过约400公里的高速公路，再辗转绵延50余公里的崎岖山路。这样的路，中建五局“泸溪助学”工程的志愿者们一走便是11年。

深山有“乡亲”

在“泸溪助学”工程的帮扶下，现已有4名泸溪贫困学子完成大学学业，其中有3人走进中建五局等国企或事业单位工作。

受助者邓邵峰已经参加工作一年了。回忆起当时第一次来长沙，他说道：“那时刚进入冬季，在中建五局三公司的叔叔阿姨们安排下，我们10多名学生加上我们的老师来到了长沙，第一次看到如此华丽的城市，我在大巴车上眼睛都没有眨一下。”

到长沙后，与他们结对的志愿者分别将他们带回家里，邓邵峰既紧张又激动。结对的邓阿姨怕他觉得无聊，又邀请了自己弟弟的两个孩子同他一起玩，邓阿姨和伍叔叔还给他买了新衣服鞋子。多年已习惯在木板拼成的床上睡觉的邓邵峰，躺在宽大的席梦思床上盖着厚厚的被子一夜难眠。

兴高采烈的邓绍峰回到学校课堂时，发现三公司志愿者还改建了学校篮球场、铺设了橡胶跑道，“宿舍的铁床架也换新了，大家有了新的床铺、新书包……”

后来邓邵峰考上了长沙民政职业技术学院，到长沙的第一件事，就是跑到资助他的伍叔叔和邓阿姨家里，给他们送了两瓶从老家带来的花蜜。

10多年来，参与的志愿者接连不断，爱心从繁华的都市一次次传递到湖南西部的偏远山区。

钢琴进了课堂

泸溪县永兴场完全小学教师邓菲介绍，近几年，在中建五局三公司的帮扶下，校园里的硬件设施得到了进一步完善：电脑换新了、多媒体增加了、图书角充实了、体育器材齐全了，钢琴也终于走进了她的音乐课堂。“这是我们附近这‘十里八乡’学校里的第一台钢琴呢！”她的脸上笑意融融。

中建五局三公司党委书记、董事长陈勇说，自2010年，中建五局三公司积极响应党和国家“建立健全政府主导、社会参与的农村留守儿童关爱服务体系”的号召，启动“泸溪助学”工程，设立“超英爱心基金”泸溪助学专项基金，坚持每年到湘西州泸溪县石榴坪小学、永兴场完全小学、潭溪镇中心完全小学等湘西山区学校开展爱心助学，通过结对帮扶、现场慰问、捐助物资等形式，帮助山区学校改善教学条件，助力困难儿童成长成才。

据中建五局团委副书记彭程浩介绍，11年来，中建五局“泸溪助学”行动捐赠爱心款物累计达130万元，共资助贫困学生80名；持续帮扶泸溪县3个学校完成基础设施条件改善，帮助32名教师配备了教学办公电脑；发放励志奖学金110人次，发放助学金184人次。该公司还在甘肃康乐县等地投资1000多万元帮助修缮和建设了10所学校，资助贫困生近2000人。

褚兴科 刘俊东 中青报·中青网记者 洪克非

(责编：郝孟佳、温璐)