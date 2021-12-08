人民网北京12月8日电 （记者孙竞）日前，以“家园社协同与智慧教育”为主题第六届首都学前教育论坛在线上举行。来自多所高校、科研院所以及学前教育学院实习基地园的专家学者与师生，共同探讨家园社协同育人的价值与方向、模式与路径，探索智慧教育在家园社协同育人中的应用。

首都师范大学副校长杨志成在致辞中表示，《家庭教育促进法》的出台，将引领未来家庭教育、学前教育以及家园社协同的新发展。目前，家庭教育尚未真正形成学科体系，希望不同领域专家学者积极对话，并借助首都师范大学的相关基地和平台，凝聚力量，探索创新，构建出中国特色家庭教育的理论体系和实践体系，服务于学校幼儿园和家长。

教育科学出版社总编辑郑豪杰认为，推动学前教育事业高质量发展、促进幼儿全面发展，离不开家园社协同育人。新时代家园社协同育人有赖于信息技术的赋能，希望各方能够积极推动信息技术背景下家园社协同育人理论建构和实践创新，共同推动优质学前教育成果的推广和应用。

在开幕式上，首都师范大学“协同智慧教育研究基地”正式揭牌。首都师范大学前教育学院院长康丽颖介绍，协同智慧教育平台是一个多主体学习、多学科交流、多情境协同的平台，以服务家庭、支持学习和引领社会为基本任务，平台将规划和打造“教师发展学园”“家庭教育学园”“童蒙学园”三大园地和“社会支持平台”。

论坛上，江西师范大学教授吴重涵按照家校责任划分的争论、家长责任的代际改变、家校责任由谁来划分、划分家校责任的生态基础、合作与分工的家校共育新形态这一逻辑链条进行了探讨。陕西师范大学现代教学技术教育部重点实验室主任胡卫平围绕创新后备人才的心理特质、成长规律以及环境创设模式、教学创设模式与课程改革模式三个培养模式等内容介绍了创新后备人才的成长与培养问题。北京师范大学学前教育研究所所长洪秀敏从“双减”政策的内涵与要求、学前教育改革主要进展与当前任务、加快推进学前教育治理现代化的策略等三个方面出发，讨论如何在“双减”背景下促进学前教育高质量发展。

据悉，本届论坛由首都师范大学主办、科技部创新方法研究会创新能力专委会与教育科学出版社协办、首都师范大学学前教育学院承办。

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