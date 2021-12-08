原标题：创新技术服务教学进步 人工智能助力未来教育

12月7日，由中华人民共和国教育部、中国联合国教科文组织全国委员会与联合国教科文组织共同主办的2021国际人工智能与教育会议以线上方式举行。本次会议主题为“确保人工智能服务共同利益 促进教育变革”。联合国教科文组织大会主席穆朗、教育助理总干事贾尼尼在线致辞。包括塞尔维亚第一副总理，斯里兰卡、科特迪瓦等15国部长、副部长在内的近50个国家的代表以及国际机构代表、专家学者和私营部门代表在线出席会议。中国教育部部长怀进鹏出席会议并讲话。中国教育部副部长、中国联合国教科文组织全委会主任田学军主持开幕式。中国教育部副部长钟登华在高级别会议作主旨发言。

怀进鹏指出，新冠肺炎疫情是一场空前的全球性挑战，对教育的创新发展，特别是教育与人工智能等新技术的有机融合提出了更新更高的要求。战胜这一挑战，我们应当继续把教育作为实现可持续发展的基础性工程，充分发挥新技术革命的重要作用，推动教育更加公平、更有质量地惠及每一个人。

怀进鹏表示，中国政府始终将教育摆在经济社会发展的优先位置，坚持公平包容，坚持高质量发展，坚持改革创新，正在由人力资源大国向人力资源强国迈进。中国将加大人工智能教育政策供给，推动人工智能与教育教学深度融合，利用人工智能促进全民终身学习，致力推动教育数字转型、智能升级、融合创新，加快建设高质量教育体系。

围绕推动全球教育合作，怀进鹏倡议，各国要识变应变、顺势而为，树立以科技创新促进智能时代教育发展的理念，勇于探索创新，充分利用科技赋能，加速推进人工智能与教育深度融合；要包容合作、共筑共享，达成以开放交流共筑智能时代教育的行动共识，加快教育数字转型和智能升级的步伐，共建开放、包容、有韧性的教育；要安全为基、行稳致远，统筹好安全和发展的关系，加快探索完善人工智能技术教育应用中伦理安全规则、技术与管理方式，夯实智能时代教育技术变革的安全基础，使智能技术真正促进教育发展，造福人类社会。

据悉，本次会议是联合国教科文组织通过“教育的未来”全球报告、《人工智能伦理建议书》等重要文件以来人工智能领域举行的首个国际会议。

(责编：迟翔宇(实习生)、李依环)