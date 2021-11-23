人民网北京11月23日电 （记者孙竞、郝孟佳）记者今天从浙江大学获悉，浙江大学数学科学学院退休教师，数学家朱良璧11月20日晚8时因病医治无效，在杭州逝世，享年108岁。

朱良璧先生。浙江大学供图

朱良璧，1936年毕业于浙江大学数学系，是迄今为数不多的在国际数学顶尖期刊《数学年刊》（Annals of Mathematics）发表过论文的中国女数学家，也是我国著名数学家陈建功先生的夫人。

据浙江大学介绍，1932年，朱良璧考入浙大，数学系该年级8月入学注册的总共10位学生。到1936年，该年级能够按学制时间如期毕业的，仅6位学生，朱良璧稳居其中。1937年9月，浙江大学被迫走上西迁之路。朱良璧毅然追随学校西迁，与数学系风雨同程，在缺衣少食的艰苦环境中，潜心治学。

1943年9月，因共同的研究兴趣，朱良璧与陈建功在湄潭结为夫妻。此后的岁月里，朱良璧先生、陈建功先生两位数学家在三尺讲台默默耕耘，培养了一大批数学杰出人才，把自己的一生奉献给了祖国的科研和教育事业。

淡泊名利，心宽有天地，是朱良璧老人给学生、后辈留下的长久印象。上个世纪五十年代以来，她主讲《高等数学》，对各个系开放，相当于现在的公共课。一届又一届学子和相关各系新老同事，总记得先生的温厚。

昔日弟子、后来毕业留校的一位浙大教授曾撰文《“没脾气”的朱先生》，温馨回忆朱先生与丈夫默默帮助学生的点滴。“那个时候，我们每个星期三上午的第三、四节课就会去旁听陈先生的课，陈先生鼓励我们做科研，要求我们把科研成果写成论文。然后，我就开始写论文了，写完论文之后再交给陈先生改，有时陈先生忙，他会让我交给朱先生带回家，看完后，再由朱先生带回来给我，一来二去，我跟朱先生就‘混’熟了。朱先生是个好脾气的人，我与她同事了十几年，从来没有见她跟谁红过脸。”

1958年，陈建功到杭州大学担任副校长，朱良璧随之到杭州大学。1962年后，陈建功兼任杭大教师升等委员会主任，领导全校教师职称评审工作，主张以学术水平为唯一标准，使教师升等真正成为激励教师奋发向上的良性机制。为避嫌，在夫人朱良璧升职一事上，陈建功把她“雪藏”了。这在原杭州大学数学系老师中间，是一直流传的故事，但朱良璧从未有一句抱怨。

得知朱良璧逝世的消息，数学科学学院党委书记、副院长陈庆深情缅怀道：“朱良璧先生为人正派、严谨踏实、淡泊名利、甘于奉献，其对教育事业的热忱以及对工作的负责态度体现了老一辈知识分子的精神风貌，值得我们永远铭记和学习。”

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