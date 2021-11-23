原标题：大连大学：疫情防控中后勤人的坚守与担当

寒冬里，每一度温暖都是因为有人在后方抵挡霜雪。危险下，每一份安稳都是因为有人在前方冲锋陷阵。

自11月10日开始，大连大学实行封闭管理，为保证后勤服务质量，精简人员配置仅用一晚时间，便成立了首批由538名员工组成的校园后勤服务保障队伍，他们也是别人的妈妈，别人的爸爸，也是一个普通家庭里被惦念和关爱的一个成员。在疫情来临的紧要时刻，他们毫无犹疑地披上战袍，成为召之即来，来之能战的校园抗疫勇士。

在这个特殊时期，如何解决住宿问题成为了巨大的难点，大家群策群力、集思广益、克服困难。4人宿舍6人住，6人宿舍8人住，在创想宾馆报告厅、餐厅包间、走廊、学生活动室等一切可能之处，临时用餐椅、会议椅、床板等搭建床位200余个。其中有许多是由1个床板2条褥子组成席地而居的“简装”配置，就这样从借床板、褥子到运输、布局和搭建，30人用时3小时搭建的临时床位让后勤人有了一个简单却温馨的栖息之所，让后勤防疫保障工作有力度、更有温度。

为破解外来车辆流转存在的疫情传播风险，学校组织8人，每天连续奋战13个小时，3天时间在北门停车场建立起占地面积720平米的校园生活物资中转站，校外车辆与校内人员无接触、无交流，真正实现了入校物资“零接触”配送。总务处各科室负责人、年轻党员也积极请战，每天从早上7点第一批蔬菜的消杀，到晚上11点最后一批快递的入库。20人，每天15个小时，电瓶车、面包车、小货车不停地穿梭在物资中转站和各食堂、各网点之间，高效完成一次又一次“点对点”的配送，用行动诠释“硬核”后勤人的责任与担当。

为全力做好校园服务保障工作，伙食服务中心教工餐厅、大伙食堂68个特色餐饮网点，在疫情期间全部开放。面对疫情期间，原材料价格不断上涨，各食堂顶住压力，坚持饭菜不涨价，各食堂齐心协力做好校园餐饮服务保障。23家商业网点延时营业，南北区浴池同时开放、延时洗浴，一周7天连续运转最大程度保证师生的生活和洗浴需求。

土木中心修围墙、补栏杆为校园封闭筑起安全屏障，修暖气、修门窗，坚持24小时报修服务，为师生营造温暖舒适居住环境。物业公司每天定时、定点、定频对教室、办公楼宇等进行全方位的消杀，尤其针对楼梯扶手、门把手、电梯按钮等高频使用部位，增加消毒频次，坚持“全面、彻底、不留死角”。水、电、暖24小时值班值守，出现故障第一时间处理，为师生做好必要生活保障，生活服务中心加大对商业网点的督查力度，查商品、验三证，推进价格上墙，督促优化服务，保障商品“安全、量足、质优”，尽可能为师生打造安全舒适，种类多样的购物服务。后勤各部门多点齐动、团结一心，做好校园服务保障工作。

越是危难时刻，越显责任担当，每位后勤人常怀责任之心、奉献之情以更饱满的工作热情，更昂扬的精神状态、更坚定的服务意识，同心同力扛起繁杂的服务保障重任，为大连大学的校园疫情防控筑起坚强屏障，为师生提供舒心、安全的生活学习环境。

(责编：郝孟佳、吴楠)