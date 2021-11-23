原标题：山东财经大学建校70周年暨合并建校10周年校庆公告（第一号）

2022年6月9日，山东财经大学将迎来建校70周年暨合并建校10周年。在此，我们谨向长期以来关心和支持学校发展的各级领导、广大海内外校友、社会各界友人致以衷心的感谢和崇高的敬意！

风雨七秩，倚泰山临黄河根植齐鲁写就高教隽永篇章；十载砥砺，逢盛世沐国运勃发英姿频传兴学育才弦歌。

2011年7月4日，原山东经济学院和原山东财政学院合并筹建山东财经大学；2012年6月9日，山东财经大学正式揭牌成立。

山东经济学院的前身山东财经学院，创建于1952年，由山东会计专科学校与齐鲁大学的经济系合并组建而成，是山东省建校最早的财经类普通高校，也是全国建校最早的财经类普通高校之一。1978年，经国务院批准恢复办学，更名为山东经济学院。1993年获得硕士学位授予权。

山东财政学院始建于1986年，是财政部直属六所高校之一。1998年获得硕士学位授予权。2000年学校管理体制改为中央与地方共建、以地方管理为主。

财政是庶政之母，邦国之本；金融，是现代经济的核心。2012年8月23日，财政部、教育部、山东省人民政府在济南签署协议，共建山东财经大学。2013年7月，学校获得博士学位授予权。2013年12月，学校入选山东省“省部共建人才培养特色名校立项建设单位”。

发展未有穷期，奋进永不言止。2017年12月学校第一次党代会明确了全面建成全国一流财经特色名校发展目标和“坚定一流目标，贯穿两条主线，突出三个重点，实施四大战略”的“1234”发展思路。在教育部第四轮学科评估结果中，学校两个一级学科应用经济学、工商管理为B+，两个一级学科管理科学与工程、公共管理为B-，成为有两个以上B+学科的三所省属高校之一，成为山东省唯一拥有B以上经管学科的省属高校，整体学科实力进入全国财经高校前10名。

学校现有应用经济学博士后科研流动站，应用经济学、工商管理、管理科学与工程、统计学4个一级学科博士学位授权点，11个一级学科硕士学位授权点，15种硕士专业学位类别。现有国家级一流本科专业25个，国家级一流本科课程12门。在2016年“创青春”全国大学生创业大赛中获3项全国金奖，团体总分位列第19名，并获得“优胜杯”。2018—2019年获中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖1项、银奖2项；2019年获“创青春”中国青年创新创业大赛省内唯一的1项全国金奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品大赛一等奖1项。2020年获“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖1项、银奖2项、铜奖3项，以山东省高校第1名、全国财经类院校第1名、全国高校第31名的优异成绩捧得“优胜杯”。与济南市历下区人民政府共建的大学生创业园获评教育部“全国高校实践育人创新创业基地”。2020年12月，学校入选山东省高水平大学建设高校，应用经济学入选“高峰学科”建设学科，工商管理、管理科学与工程进入“优势特色学科”建设名单；应用经济学进入“中国最好学科”排名前10%，工程学和计算机学科先后进入ESI全球排名前1%。

建校70周年暨合并建校10周年是学校全面建成全国一流财经特色名校的重要里程碑，更是学校接续内涵式发展、高质量发展的崭新起点。面向新时代，山财大人将以这次校庆为契机，总结辉煌成就，展现时代风采，再创美好未来。立足新起点，山东财经大学将全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，永葆为党育人之初心，牢记为国育才之使命，落实立德树人根本任务，在全面建成全国一流财经特色名校的新征程上矢志不渝，行稳致远，倍道兼行。

传薪七十载，筑梦新时代。2022年6月，我们将在美丽的泉城济南，本着“文化引领、聚焦学术、热烈隆重、节俭务实”的原则举行一系列庆祝活动，热切期待广大海内外校友拨冗莅临，共襄盛典，畅叙情谊；诚邀关心支持学校发展的各级领导和社会各界朋友共话美好未来、同谱盛世华章！

特此公告，敬祈周知。

山东财经大学

2021年11月22日

(责编：丁元贺(实习生)、李依环)