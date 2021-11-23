原标题：中国农大与云南共建高原特色农业与乡村振兴研究院

为全面落实云南省政府与中国农业大学战略合作协议，立足云南巩固脱贫成效全面推进乡村振兴的现实需求，中国农业大学、云南省科技厅、云南省农业科学院于11月21日签订共建“云南高原特色农业与乡村振兴研究院”合作协议。云南高原特色农业与乡村振兴研究院属于校地联合共建，下设9个研究中心，通过组建创新联合体形成柔性合作平台，共同承担项目形式开展合作。

三方将围绕云南农业绿色高质量发展的全产业链关键技术需求，发挥各自优势，协同开展科技创新、成果转化、人才培养、乡村建设、战略咨询等工作，打造农科教协同创新服务国家重大战略与地方构建新发展格局的新范式。中国农业大学作为教育部直属高校，是我国现代农业高等教育的起源地，是国家“双一流”建设高校，根据合作协议，中国农大主要负责制定和实施研究院整体建设规划，确定研究方向组织学校专家团队积极参与云南省农业科技创新和服务产业研发工作，以项目和任务方式派驻相关专家和研究生在研究院工作。云南省科技厅作为行政主管部门，将按照省科技计划项目管理规定，积极支持研究院的科研工作、平台建设和人才培引。云南省农业科学院作为云南农业科技的主力军和排头兵，是云南省人民政府直属的综合型、公益性农业科研机构。根据协议，负责提供研究院运行的基本办公、食宿条件和科研实验条件保障；以合同聘任制形式为研究院配套3~5名科研辅助人员，其他研究人员以项目和任务方式因需确定。

“十三五”以来，云南省农科院紧紧围绕“三农”重大科技需求，全力抓好科技创新和成果转化工作，全院新增各类科技项目1500余项，获国家、省部级以上科技成果奖励79项。自主选育的95个品种和研发的60项技术入选云南省农业主导品种和主推技术。科技成果示范累计推广1.3亿亩，新增“三农”产值35万份。为全省粮食安全、传统产业提升改造、新兴产业培育、重要农业生物资源开发利用、农业面源污染治理及生态安全提供了有力的科技支撑。（记者：张勇）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)