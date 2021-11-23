原标题：苏州经贸职业技术学院：参加双创已成校园时尚

穿上由仿生分级孔压阻材料制作的“智能服装”，00后南京姑娘包丽就可以检测到对方的血压、心律等“健康数据”。包丽是苏州经贸职业技术学院商检技术专业学生。今年3月，她参与的仿生分级孔压阻材料开发项目荣获第十七届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛江苏省选拔赛的特等奖。

2019年9月，刚进大学的包丽就在指导老师许磊的带领下“瞄准”了仿生分级孔压阻材料作为研究方向。她阅读了大量相关资料，才明白了这种材料的神奇之处。“这种柔性智能纺织品还可以运用在VR上，太神奇了。”

40岁的许磊从事相关研究工作已有15年。此前材料的制作方法灵敏性、耐久性都不高，并不能准确地采集到使用者的身体健康情况。为了制作出美观耐用的“智能服装”，他们决定采取新工艺。

由于各项原材料的配比不明确。包丽只好采用“笨办法”，通过大量实验，一次次“试错”。经过900多次实验，她终于成功了，制作的材料可以准确记录一只蚊子落在材料上的运动轨迹。

今年7月，包丽与波司登集团合作研发了智能服装的样衣，这让她信心十足。她希望在不久的将来，这些智能服装可以批量生产，让更多消费者能感受到健康和科技的魅力。

如今，大学生参加双创活动已成为一种校园时尚。20岁的上海姑娘秦仟是会计专业学生，去年的一次班会中，她发现同学的爷爷是位有50年党龄的老党员，还是一名退伍兵。爷爷农忙时耕作、农闲时看书，“耕读传家，诗书继世”成为不断相传的红色家风。

学院团委书记陈曼曼告诉她，寻找红色家风可以让学生感悟革命精神，是很好的思政教育内容。她们成立了实践团队，去年寒假，他们走遍省内的5个区市，共寻访了100位老党员或退伍老兵，记录了100个红色家风故事。

今年暑假，秦仟又联系了100名学生在全国各地开展广泛寻访红色家风活动。最终，该团队也荣获了第十七届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛“红色专项”江苏选拔赛的特等奖。

在这次选拔赛中，该校共获特等奖3项、一等奖5项、二等奖5项、三等奖6项，并以优异的成绩捧得“优胜杯”，并获“优秀组织奖”。

这些成绩得益于该校这些年对学生成长成才的重视，该校每年推出“春笋”行动计划，大力推进双创教育实践的落地，激发大学生敢闯会创的活力。

2016年，该校金融专业学生胡征大发现，“刷脸支付”等技术兴起。对这个新兴领域着迷的他，在学校浓厚的双创氛围影响下开始创业。3年后，他创办的网络科技公司，能为国内各大公司提供“刷脸支付”相关设备，并为一些中小企业定制“刷脸支付”平台。目前，公司每年利润已达1000万元。去年11月，在第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛中，胡征大斩获职教赛道创业组金奖。

像胡征大这样的“创业大神”在学校并不在少数。近3年，学生连续在三届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛上获得金奖4项、银奖1项、铜奖3项，获得省级奖项32项、其中一等奖8项，共有2156个团队项目、8761人次参加省级以上比赛，校园“双创”之火正燎原。

“心中时刻想着学生，就能真正地以学生为中心。”该校党委书记苏益南说，学校大力支持鼓励学生积极参与各大竞赛，让创新创业的种子在更多大学生心中生根发芽、开花结果。（赵俊韬 记者 李超）

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