马来西亚马六甲州爱益仁耐国民小学的学生们收到中广核“埃德拉助学计划”送来的书包。

中广核能源国际供图

巴基斯坦穆扎法拉巴德地区德哈尼村的友谊学校里，孩子们正在上课。

中国机械设备工程股份有限公司供图

伊拉克米桑油田项目建设有力促进了当地配套产业发展，增进民生福祉。图为2021年9月，在米桑油田，中伊双方员工正在进行技术沟通。

新华社发

中国建材赞比亚工业园园区。园区不仅为当地提供大量就业机会，还推动开展了许多民生项目。

中国建材集团有限公司供图

中国企业在走向海外市场的过程中，积极推动当地教育事业发展，通过援建学校、提供图书教具、设立奖学金等方式，让许多家庭贫困的孩子实现了读书的梦想，为增进当地民生福祉作出贡献

“孩子们非常喜欢在这里学习”

本报记者 闫韫明

“Cake”“Cook”“Cat”……走进赞比亚纳其特特小学，一阵阵悦耳的朗读声从漂亮的校舍里传来。这座小楼灰墙绿瓦，明快的黄色图案点缀在墙上，一排太阳能板整齐排列在房顶。透过明亮的窗户，可以看到教室里宽大的黑板、崭新的桌椅和孩子们清澈的眼神。14岁的阿尔伯特正是学生中的一员。

这所学校位于赞比亚首都卢萨卡附近的齐亚亚村，由中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材”）出资建设，于2017年3月正式投入使用。在那之前，阿尔伯特从未想到，有一天能在这样漂亮的学校里读书。

如今，阿尔伯特和两个弟弟都在纳其特特小学读书。他们的父亲特雷弗就在学校附近的中国建材赞比亚工业园工作，负责园区生产生活用水的检查和监测工作。在中国企业工作几年来，不仅孩子的教育问题不用发愁了，特雷弗一家还建了一套四室一厅的大房子，“生活过得越来越好了！”

2015年，中国建材赞比亚工业园正式启动建设。工业园坐落在卢萨卡东南方约30公里处，建成后为赞比亚市场提供水泥等多种建材，推动了当地经济发展。同时，中国建材注重履行社会责任，在工业园周围地区，推动开展多项民生项目，纳其特特小学就是其中之一。

在中国企业到来之前，齐亚亚村只有一所由社区运营的小学。简陋的校舍里缺少桌椅，学生们只能席地而坐。教师水平参差不齐，如果学生家长没能按时交上学费，停课也是常有的事，有些孩子因此不得不放弃学业。

了解到这些情况后，中国建材向该村捐建了教室18间、职工宿舍8间，并捐献桌椅约150套，为齐亚亚村解决了大问题。村长达卡回忆道，“新学校竣工时，村民们都来参观，大家围在一起激动地鼓掌，由衷地感谢中国企业。”学校交付使用后，在中国建材的协助下，赞比亚政府将其纳入国家教育系统，一至七年级学生都能享受免费教育。政府还为学校配备了稳定的教师队伍，老师们都是大学毕业生，教学质量得到保障。

校长艾丽娜是学校发展的见证人。她至今仍记得，学校刚建成时，教材、教具等还不齐全，中国建材的员工们就一样样帮忙添置，有一次光是课本就运来满满一车。艾丽娜说，“学校里的两台笔记本电脑也是中国朋友提供的。电脑不仅能帮助老师们处理日常事务，每当要讲解与科技相关的内容时，也可以派上大用场。”

纳其特特学校以前只有100名左右的学生，经过4年多的发展，学生已经超过400人，还吸引了不少邻村的孩子前来就读。艾丽娜很骄傲，“孩子们非常喜欢在这里学习。周边有些村子有自己的社区小学，但是孩子们还是愿意到七八公里外我们的学校来念书。”

除了援建学校，中国建材还在村子里建设了医院、太阳能照明设施和供水排水系统，并且修建了一条连接当地和卢萨卡南部工业区的公路。“中国企业为我们提供了很多帮助！只要见到中国人，村民们都会竖起大拇指，对他们说声‘谢谢’。”达卡说。

“他们给学生们带来了希望”

本报记者 程是颉

清晨，窗明几净的教室里，几个身穿宝蓝色长衫校服的学生，正在认真地背诵课文。13岁的女孩哈蒂萨是今天的值日生，她拿着拖把，一丝不苟地打扫着教室。“我们每天轮流值日，希望这里永远都和新建成时一样干净、漂亮。”哈蒂萨说。

这里是中国机械设备工程股份有限公司（以下简称“中设集团”）援建的友谊学校，位于巴基斯坦北部穆扎法拉巴德地区德哈尼村。几年前，学校却是另一番景象。2005年，学校在地震中损毁严重，之后多年间，孩子们只能挤在几间危房中上课，校舍条件糟糕，许多家长甚至不愿意把孩子送到学校。

了解到这种情况，中设集团决定为孩子们建设一座坚固、安全的学校。“我们希望孩子们的安全得到保障，家长们能够放心地把孩子送进学校。”中设集团巴基斯坦尼鲁姆—杰卢姆水电站项目总工程师周贯五说。

经过多次调研勘测，并对设计方案和建材选择进行严格把关，最终建成的新校舍达到了最高的抗震标准。2018年4月，新校舍落成移交。“看到新校园的时候，我们简直不敢相信自己的眼睛。”哈蒂萨说，同学们非常喜爱这个新校园，教室里有大家亲手绘制的装饰画，教室外的空地则种上了花花草草，布置出美丽的小花园。

友谊学校校长阿兹拉告诉记者，新校舍的落成让学校的运营逐渐回到正轨，师资力量和教学质量不断提升。他说，“这都要感谢中国企业的帮助，他们给学生们带来了希望。”

哈蒂萨是毕业班的学生，学习格外用功，“未来我想做一名医生，去大城市看看。”她的妹妹跑上来补充道，“我想做老师，就留在这里工作。”孩子们纷纷涌过来，七嘴八舌地讨论起对未来的憧憬。

学校是孩子们走向更大世界的起点。阿兹拉说，人们走出世代生活的村庄，前往大城市工作，更加意识到掌握知识和技能的重要性。即使在德哈尼这样的山村里，也明显能感受到家长们越来越重视教育。孩子们的学习主动性也变得更强，对未来有着许许多多的美好期待。

周贯五说，在承建巴基斯坦基础设施项目的过程中，中国企业不仅为当地创造了大量就业，还积极开展对当地雇员的技能培训，帮助他们成长为能独当一面的人才。而另一方面，通过建设友谊学校，不仅助力当地教育水平提升，为巴基斯坦的工业化进程打下牢固的人才基础，同时也将中巴友谊的美好故事传承下去。

目前，友谊学校有175名学生和9名老师，现有的12间新校舍最多可容纳约400名学生。学校正在计划扩大教学规模，尝试纳入初中阶段教育，让更多孩子在家门口就能读书。“在这里，我们不仅传授知识，还希望能拓展孩子们的视野，帮助他们真正实现自己的梦想。”阿兹拉说。

“解决在线上课硬件设备不足问题”

本报记者 刘 慧

受新冠肺炎疫情影响，位于马来西亚森美兰州的甘榜沙哇国民小学开始实行远程教学。但因为缺乏硬件设备、老师家长不擅长操作等原因，学生们渐渐地跟不上学习进度，有的甚至就此辍学。得知这个消息后，中国广核集团（以下简称“中广核”）下属的埃德拉电力控股有限公司（以下简称“埃德拉公司”）积极为学校捐款捐物，帮助学校渡过难关。

甘榜沙哇国民小学六年级英语老师卡米莎说：“这笔资助及时帮助我们解决在线上课硬件设备不足问题，也帮助学生们跟上课程进度。”

这些对当地小学的援助属于“埃德拉助学计划”的一部分。埃德拉公司的电厂多数分布在马来西亚的三四线城市或乡镇地区，当地民众大多收入不高，用于教育的经费也很有限。学校若要开展课外活动或添置器材，往往需要向家长收费或向公众募捐，一些孩子迫于经济压力早早辍学。

注意到这种情况，埃德拉公司发起了“埃德拉助学计划”。每年学校进入年终假期前，森美兰、马六甲、雪兰莪和吉打等4个州的电厂会为周边的小学捐款3000至6000林吉特（1林吉特约合1.5元人民币），用于改善学校的基础设施。同时，五年级学生每人都将获得一个书包和一张价值120林吉特的购物券，用于购买鞋子。埃德拉公司希望，给孩子们准备新学年学习用品可以帮助当地家庭减轻负担，同时也鼓励学生们继续努力学习。

每年的捐赠活动是当地小学生最期待的活动之一。这天，孩子们会换上节日盛装，用歌舞表达心中的感谢。马六甲州益智华文小学的学生诺达米雅开心地说：“我很高兴收到这些礼物，这让我学习更有动力，我会争取在明年考试中取得好成绩。”

除了针对小学的援助外，埃德拉公司还在马来西亚一些大学设立奖学金，为低收入家庭的优秀大学生提供帮助。招聘时，公司也会优先考虑奖学金获得者。目前，已有数十位奖学金获得者在毕业后进入了埃德拉公司工作，沙迪斯古玛就是其中一员。

沙迪斯古玛毕业于马来西亚国家能源大学，2020年进入埃德拉公司工作。对他而言，获得奖学金既是对自身努力的肯定，也给了他一份未来的希望。“在中国企业工作，我每天都在累积经验、提高技术。未来，我希望能成为一名出色的工程师。”沙迪斯古玛说。

中广核2015年通过收购埃德拉公司正式进入马来西亚能源市场。多年来，中广核在马来西亚发展了多个项目，其中，吉打太阳能光伏项目总装机容量达5万千瓦。在助力马来西亚发展清洁能源的同时，中广核也积极履行社会责任，助力当地的教育事业发展。截至目前，“埃德拉助学计划”受益学生已超过2.6万名。

“感谢中国企业对我们教育事业的支持”

本报记者 周 輖

“高温天气即将到来，今天我们向同学们讲解一些夏日防火的注意事项”“开斋节就要到了，我们为大家带来了一些节日食品和文体用品，提前祝大家节日愉快”……

伊拉克米桑省中部的布泽干小学，每年都会举办几场盛大活动。活动期间，中国海洋石油集团有限公司下属的中海油伊拉克有限公司（以下简称“中海油伊拉克公司”）健康安全环保部主管伍东和同事们来到学校，为同学们带来玩具、书本、食品，并讲授有关消防安全、防雷防蛇等知识。如今，他们已经成为孩子们的老朋友。每每举办活动，宽阔平整的操场上，伊拉克小朋友们早早就整齐排列，翘首等待。在中国朋友的指导下，大家一起开展活动和游戏，欢声笑语在校园上空回荡。

成立于2005年的布泽干小学是伊拉克米桑油田范围内唯一的小学，招生范围覆盖布泽干、阿布等周边村庄。自2011年起，中海油伊拉克公司开始参与伊拉克米桑油田的开发，为油田增产提供助力，也开始了与布泽干小学的不解之缘。

时任中海油伊拉克公司公共关系部经理刘鹏飞回忆说，参与油田开发后不久，相关人员便通过走访了解到学校当时面临的困难——校舍破败、桌椅残缺、部分墙面出现裂缝，孩子们只能躲在一面墙背后上厕所……

为帮助学校解决这些问题，2012年，中海油伊拉克公司用半年的时间对学校基础设施进行翻修加固，并修建了设施完备的厕所和篮球场。2013年4月，中海油伊拉克公司将油田项目使用的电网引入学校，学生们终于可以方便地使用电灯和电扇。随后几年，中国企业又陆续对学校周边的道路进行修整，宽阔的柏油马路取代了曾经的泥巴路。“不仅孩子们上学的道路得到了极大改善，周边居民交通出行也都方便了许多。”布泽干村民阿什拉夫很感慨。

“多年以来，中国企业一直为我们学校提供巨大支持。不仅翻修学校、援建各类设施，每年还不定期举办各类慰问活动。”布泽干小学校长贾巴尔·库代尔·哈拉夫介绍说，目前学校一共有6间教室、53名学生，在中国企业的帮助下，办学条件不断改善。

“感谢中国企业对我们教育事业的支持。希望伊中两国友谊长存！”哈拉夫表示，中国企业的帮助让学校师生备受感动。“我希望长大后在中国企业工作，做一名石油工程师，建设家乡，为促进伊中友谊作出贡献。”学生艾哈迈德说。

米桑油田联合作业部门总经理伊玛德·侯赛因·赛义德说，中国朋友不仅帮助当地油田实现了生产上的飞跃，还捐赠了两所小学、将多余的发电量输入当地电网、共享水处理设备、提升道路基础设施等。“中国企业的到来有力促进了伊拉克石油配套产业的发展，也为增进当地民生福祉作出贡献。”

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年11月23日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)