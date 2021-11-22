原标题：“自主”花开别样红 准格尔旗第二中学全面落实“双减”政策纪实

央视网消息 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗第二中学（以下简称：准二中）建校56年来，始终围绕党的教育方针办学，经过几代教育工作者的辛勤努力，逐渐凝练出了“不离不弃，静待花开”的二中精神，形成了准二中“自主教育”的办学特色，开创了“自主花开别样红”的大好教育局面。

近期，为进一步减轻学生过重作业负担，准二中出台了《准格尔旗第二中学科任教师布置作业及量化方案》和《准格尔旗第二中学作业管理制度与协调机制》，确保了“双减”政策的落地见效。

对作业留批情况，学校教务处定期检查，结果计入教师年终考核；对作业布置情况进行每日公示，接受班级学生代表和班主任监督，同时学校设立“双减”举报信箱和举报电话，严格落实晚自习“不讲新课”规定，对学生作业完成时间进行调研走访，及时纠正，保证每一项政策能落到实处。

同时，通过规范课程计划，有效确保了教师课前认真集备，研究课标，优化教学方案的良好教学习惯，单元教学、项目式学习、活动设计、实验探究也陆续走进课堂，促进“小组合作学习”更加高效，形成了教师为主导、学生为主体、训练为主线的良性教学模式。通过提高课堂效率，减轻作业负担，学生有了更多时间投入到自己感兴趣的活动中去。

因准二中地处城乡结合部，来校就读的大部分都是外来务工家庭的子女，准二中在深入研究领会了课改“自主合作探究”的理念之后，关注到学生因成长中父母无法长期陪伴而形成的自理自立等特点，提出实施“自主教育”的办学思想，构架起“自主管理、自主课堂、自主课程”的教育教学模式，侧重德育养成、知识习得和体育美育劳动教育熏陶，在相互渗透和融合中，实现“五育并举”。

准二中充分调动技有所长教师的积极性，积极引导学生自我发展的意识，让其在特长教师的带领下、组织下，自主选择兴趣课程。学校充分利用课余、课后和固定时间，让学生参与不同的训练活动和社团活动。每天下午第一节课前15分钟进行全员书法练习，晚休前20分钟开展“名著导读”读书活动。目前，准二中发展学生社团30个，99%的同学自愿参与课后服务，实现了“一生一社团”。自主课程中融入了体育、美育、劳动教育等内容，让学生在自主选课中成为全面、个性发展的主宰。在自主管理中融入德育工作，让学生学会自我管理和管理人、管理事、管理时间，体现了自主发展的健康生活和社会参与的责任担当；自主课堂让学生在参与中成为课堂的主人，学会自主学习、合作学习、探究学习，“以生为本”理念得以落实；通过自主课程的开设，学生全面参与全旗、全市、全区各种类型的艺体比赛，斩金夺银。

在准二中“不离不弃，静待花开”的陪伴和坚守下，搭建起了以学生为主体、小组合作学习的“自主课堂”主阵地，开发了关注学生个性发展的“自主课程”实验田，确保了“双减”政策的落地见效，并向着“自主花开别样红”的办学目标努力奋进。

(责编：郝孟佳、吴楠)