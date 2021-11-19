顾仲阳

农村医养结合，难点在“合”，关键也在“合”。要因地制宜，优势互补，形成合力，推进医养结合更好在农村落地生根，让更多的农村老人享受温暖的健康养老服务，安享幸福晚年

“医养中心真不错，我在这里挺舒心！”前不久，山东省胶州市里岔镇农民徐建玉在家不慎摔倒骨折，手术后，徐建玉入住了里岔镇卫生院医养中心，有不少老年朋友做伴，还有针对性康复治疗，老人整天乐呵呵的，恢复得越来越好。

徐建玉的幸福感，得益于胶州市推行的卫生院、养老院“两院合一”医养结合模式。乡镇卫生院托管养老院，设立医养中心，老人患病时转入治疗区，病情稳定后转入康养区，医疗、康护与养老深度融合、无缝对接。

数据显示，我国生活在农村的60岁及以上人口有1.2亿人，如何让他们更好地老有所养、老有所医，是全面推进乡村振兴的一个重要课题。当下，农村不少青壮年劳动力外出务工，罹患疾病的农村老人急需健康养老服务。近年来，农村养老服务供给快速增加，但总量仍然不足。供需矛盾如何缓解？

从一些地方的实践看，医养结合是个好路子。对于有意愿、有能力在机构养老的农村老人，可以引进增量、盘活存量，提供多种形式的医养结合服务。各地要加大投入，引导社会资本新建医养结合的养老机构，统筹用好现有的医疗与养老服务资源。在推进医养结合过程中，也要因地制宜。可以让卫生院托管养老院设立医养中心，也可以在养老院设立定点卫生室，还可以让乡镇卫生院利用闲置病床设置老年人家庭化病房，开展医疗养老。总之，要多管齐下，增加有效供给，让更多的农村老人能享受物美价廉的医疗保健及生活照料服务。

对于居家养老的老年人，可以探索线上线下结合的医养结合服务。一些农村地区充分发挥“互联网+健康养老”的优势，政府搭建健康养老云平台，配备智慧随访箱，打通了居家养老的“最后一公里”。老年人在家通过智能手环、远程心电监测设备、床头一键呼叫器等智能终端，享受到紧急救援、健康监测、健康管理、生活照料、上门诊疗等服务。还有一些农村地区，家庭医生跟需要“家庭病床服务”的农村老人签订协议，定时上门，提供医疗、康复、健康管理等服务。这些实践探索，成效不错，值得借鉴推广。

农村医养结合，难点在“合”，关键也在“合”。这方面，各级政府要唱好主角，整合相关部门的职能，促进医疗卫生和养老机构合作，优势互补，形成合力。鼓励医疗机构医护人员到医养结合机构执业，促进人才有序流动，加强对医养结合机构医生、护理员等人员队伍的培养培训，提升他们的专业能力。这样，医养结合才能更好在农村落地生根，惠及更多农村老人。

《 人民日报 》（ 2021年11月19日 18 版）

(责编：李依环、薄晨棣)