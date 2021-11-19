本报记者 刘新吾

“很感谢服务平台，也深深感受到重庆的人才政策十分用心。”李勇参加了相关高层次人才学术沙龙活动后，对重庆人才服务表示非常满意。

李勇是重庆大学引进的高层次人才，在了解到重庆市高层次人才可享受学术交流服务后，萌生出举办一场相关产业发展学术沙龙的想法。李勇同重庆市级服务专员联系后，重庆市委组织部、市人力社保局立即会同璧山区委、区政府等部门，共同开展了沙龙活动，全市电子通信、智能制造等领域的45名专家学者共聚一堂，进行了学术交流、思想碰撞。

2017年以来，重庆市人才服务证制度和重庆英才服务管理办法先后出台，为人才提供住房、教育、医疗等优质服务。

为服务人才事业发展，重庆推行人才项目经费“包干制”，让人才“放开手脚”，干出好成绩。此外，重庆还在全市推广知识价值信用贷款改革试点，着力解决人才创新创业融资难题。一条条精准有效的政策，营造良好人才发展环境。

今年，重庆英才“渝快办”深入实施，按照“人才所需，服务所应”原则，提档升级人才服务。重庆英才卡持卡人可通过电话、网站、微信、二维码、平台5种方式，申请科技咨询、项目申报、住房保障、学术交流等25项服务。此外，重庆还强化“服务专员+联络员”机制，构建“市级+区县+用人单位”3级人才服务体系，主动全面联系服务人才，实现人才享受服务“只找一人”，受到人才一致好评，高层次人才服务综合满意度达99%以上。

下一步，重庆将积极推进重庆英才服务港建设，推动服务从线上向线下延伸，在提供线上“一键式”服务的同时，提供线下“现场办、代理办、陪同办”服务，推进“线上服务入网，线下服务进港”，用优质的服务营造“近者悦、远者来”的人才发展环境，让各类人才引得进、留得住、用得好，为重庆经济社会发展聚智献力。

《 人民日报 》（ 2021年11月19日 15 版）

(责编：李依环、薄晨棣)