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呵护青年科技人才成长

本报记者 常碧罗
2021年11月19日08:47 | 来源：人民网－人民日报
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“在脚下这方热土，我们有幸成为保护者、创造者。”陈松作为“博士服务团”成员，来到重庆市南岸区的广阳湾智创生态城，探索行之有效的运营机制。

如今，越来越多的青年科技人才会聚重庆市。有人才，更有人才施展才华的舞台。嘉陵江边，有一个设计创意产业园。这曾是一处废旧的老厂房，经过重庆大学的改造，实现了从老旧工业厂区到创新创业园区，再到智慧产业社区的华丽转身。两万平方米的重庆大学设计创意产业园，入驻创业者900余人，近两年签订合同19亿元，老厂房里飞出了“金凤凰”。

环大学生态圈的建设，是重庆市青年科技人才政策的缩影。近年来，重庆出台一系列有力举措，为青年科技人才插上腾飞的翅膀。

2020年，重庆市出台博士后“黄金18条”政策，建立了全链条、全周期、全球化博士后培养机制。近300名在读博士与设站单位签订了博士、博士后连续培养协议，青年科研人才“蓄水池”逐步成形。不仅如此，重庆市还推出了线上博士后管理服务系统——“掌中宝”。“通过‘掌中宝’，我快速准确了解到博士后站的基本情况，确定了最适合的流动站。”重庆市中医院今年进站的博士后张琪说，这让他看到了重庆市引才的诚意。

为支持留学人员来渝干事创业，实施“重庆市留学人员回国创业创新支持计划”，每个项目每年最高给予50万元专项资助，截至2020年，累计投入4000余万元。今年4月，新修订的《重庆市留学人员回国创业创新支持计划实施办法》进一步拓宽了资助范围，对留学人员所办企业的工商登记时间和来渝工作年限不作限制，全年资助项目达137个。

更让青年科技人才振奋的，是重庆不断深化的职称制度改革。不将论文作为申报限制条件，突出品德、能力、业绩、贡献评价；向部分高校、医院、企业、科研院所下放高级职称评审权限……重庆正以更开放的姿态欢迎青年科技人才，搭建起广阔的人才舞台。

《 人民日报 》（ 2021年11月19日 15 版）

(责编：李依环、薄晨棣)

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