本报记者 崔 佳 常碧罗

重庆轨道交通2号线“重庆英才”专列。

2021年7月，第一届全国人力资源服务业发展大会重庆展厅。

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实施重庆英才计划“包干制”项目，推进高水平科技创新平台人才队伍高质量发展10条举措，推广知识价值信用贷款改革试点……近年来，重庆市坚持从高质量发展全局谋划人才工作，实施科教兴市和人才强市行动计划，以“重庆英才”品牌为统揽，构建“近悦远来”人才生态，人才集聚效应持续凸显。

11月20—21日，嘉陵江畔，一场招才引智的盛会——第三届重庆英才大会将如期而至。今年，人力资源和社会保障部将作为主办方与重庆市委、市政府共同举办大会。

在“重庆英才”品牌带动下，人才纷至沓来、筑梦巴渝。举办两年来，大会引进了一批人才和项目、发布了一批智慧成果、打造了一批人才发展平台。全市人才资源总量突破565万人，今年以来，全市引进人才4.7万人，新招收博士后808人，出站留渝率保持在80%以上，人才集聚“磁场效应”不断增强。

提升引才效能，激发创新活力

罗飞离开深圳来重庆已经1年有余。在参加了一次英才大会后，罗飞便留在了两江新区，成为北京理工大学重庆创新中心高光谱计算成像方向技术负责人，研究新型光谱技术和产品开发。

和罗飞一样，许多人在参加了英才大会后，选择留在重庆发展。英才大会聚焦国家战略需要和重庆重点产业发展需求，突出集聚“高精尖缺”人才，又注重激发优秀人才创新活力，出台“塔尖”“塔基”人才政策，开展“会、展、赛、论、谈”等多项活动，为人才提供展示的舞台，也搭建起一座沟通的桥梁。

引才政策体系不断完善，引才效能持续提升，人才流动活力不断增强。今年，英才大会将集中引进急需紧缺人才2504名、项目515个。

“2019年的英才大会，让我看到重庆发展的前景，以及对各类人才的渴求。”来自重庆大学的张建生博士学的专业是材料科学与工程，如今在重庆一家公司从事相关科研工作。他还获选重庆高新区金凤凰人才计划领军人才。

如今，重庆深入实施英才计划，围绕重点领域、重点产业、重点行业发展需求，设优秀科学家、名家名师、创新创业领军人才、技术技能领军人才、青年拔尖人才5个专项，每年遴选支持高层次人才430名左右、团队100个左右，已遴选支持优秀人才1208名、团队255个。首批支持专家中有37人入选国家级人才计划，取得国际国内领先成果32项，承担国家级科研课题118项，开发新技术新产品2232个。

优化服务保障，完善培养体系

英才计划的实施，带动了重庆各级各部门加速出台人才政策、完善人才体系、优化人才服务。政策精准有效，激发创新创业活力。

2019年启动的英才计划，为创新创业、技术技能等多方面的人才，提供一系列支持。政策护航，让人才能够潜心工作，为城市发展做出更大贡献。

作为重庆璧山区“一人一策”引进的A类人才，电子物理学专业的博士蔡明达来到这里工作。为解决高端科研人才“后顾之忧”，璧山提供了服务专员“个性化”一对一服务。

为了减轻人才负担，重庆高新区出台“人才、创新、产业、金融”4个“金凤凰”政策，还根据政策内容和掌握的信息直接划定奖补对象，缩短办事流程、减少报批时间，努力做到人才政策兑现能快则快、主动服务、直接兑现。

2021年印发实施《重庆英才“渝快办”实施方案》，人才服务升级至3.0版本。通过服务内容扩大、服务对象扩量、服务效率提速、服务力量提升、服务评价提高等共计15项改革举措，人才服务进一步提质增效。截至10月底，重庆累计为7786人发放英才卡，累计为各类人才提供服务14.7万人次。

英才计划实施后，不同领域、不同层级项目的设计导向和资助措施，拓展了人才资助范围，搭建了成长成才平台，构筑了层次清晰的人才梯队，畅通了人才成长通道，完善了人才培养体系，让人才更有盼头。

成渝双城协同，人才互通共享

随着成渝地区双城经济圈逐步推进，两地人才也紧密联系在了一起。一场线上招聘，两地同时举办，4万人实时观看……今年5月，川渝两地创新举办了“成渝地区双城经济圈国际人才线上行”活动，重庆长安汽车股份有限公司、重庆大学等重点用人单位参与活动。

今年4月，重庆728家企事业单位带着7096个岗位到四川招聘，涉及计算机、大数据、生物医药等专业。活动现场发布的人才政策，吸引了许多求职者。从陕西到西南交大读书的博士生袁新路，学的是机械设计专业，很愿意到重庆工作。重庆推出完善后的“塔尖”“塔基”政策，让他充满期待。

在人才培训方面，重庆渝北区携手四川广安市给出了新路径。在川渝高竹新区，装备制造、商贸流通、乡村振兴……重点领域的人才培训实现全方位覆盖，两地人才根据需求参与培训，提高能力。为畅通两地人才交流，在川渝高竹新区，两地人才的职业资格证书互通互认，人才数据库、人才流动机制逐步建立。

人才发展平台带来广阔空间。成渝双城经济圈科技创新联盟走进西部（重庆）科学城璧山创新生态社区，带来了川渝科技青年联合会、川渝机械工程学会等10余家学术组织成员单位，截至目前，联盟已集聚1000余名科技专家；重庆两江新区、四川天府新区协同创新产业旗舰联盟，探索跨区域合作共享机制，两地人才、企业、高校、科研院所联合科技创新，为人才提供更大平台。

此前，重庆、四川共同签署了《成渝地区双城经济圈人才协同发展战略合作框架协议》，通过加快平台资源开放共享、人才共引共育共用、服务保障双向贯通等合作举措，促进人才合理流动和高效集聚。

重庆与四川共签署各类合作协议100个，涵盖技能人才培养、专业技术人才等七大板块近1000项内容，不断深化两地人才政策互通互享、人才平台共享共用等方面合作。

“接下来，重庆将加快建设人才强市，全方位培养、引进、用好人才，为谱写高质量发展新篇章提供人才保障和智力支撑。”重庆市委人才工作领导小组办公室有关负责人说。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2021年11月19日 15 版）

(责编：李依环、薄晨棣)