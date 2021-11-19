人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

让更多“苏炳添”走进校园（体坛观澜）

薛 原
2021年11月19日08:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

发挥体教融合相关政策的作用，促进教育和体育资源的互通互融，更多“苏炳添”在赛场之外，也可以找到大展身手的舞台

在男子百米跑道上追风逐电的苏炳添，除了短跑运动员的身份，同时也是暨南大学体育学院的一名老师。近日，他回到校园为同学们上了一堂公开课，指导跑步练习。今年夏天的东京奥运会上，苏炳添创造了9秒83的亚洲纪录，令人振奋不已。他的这堂公开课，主题就是让同学们体验一下，自己用9秒83能跑多少米。每个人跑的距离有长有短，而苏炳添除了耐心地辅导动作外，也和同学们分享，他是如何跑出9秒83的故事。

“我的身高只有1米72，100米要比博尔特多跑7步。我只有付出比别人更多的努力，才能和别人站到同一起跑线上。”追求卓越的道路上，没有一帆风顺，苏炳添并不例外。2019年，他受到腰伤和骨裂的困扰，也曾消沉过。最终，他凭借顽强的意志和自强不息的精神走出低谷。苏炳添用自己的经历证明，只有通过刻苦努力和科学的训练方法，才能实现自己的梦想，“相信未来会有越来越多的亚洲选手、中国选手可以站在奥运男子百米决赛的跑道上。”

苏炳添回到暨南大学，将奥运选手的价值向课堂延伸，自然大受欢迎，100个听课名额“秒光”。奥运选手是很多青少年心目中的榜样，他们在赛场上展现出爱国精神、拼搏志气、精湛技艺，也是一种生动的教育形式。除了欣赏他们的赛场英姿，为他们呐喊助威，如何更好地发挥奥运选手的社会价值，特别是让体育在青少年成长过程中产生更多正能量，苏炳添的这堂公开课，就是一次积极的尝试。

在训练之余，或退役之后，推动更多优秀运动员走进校园，为广大青少年传授运动专业技能，让他们感悟拼搏奋进的精神，还可以拓宽体育教育思路，丰富校园体育形式。随着北京冬奥会的脚步临近，“冰雪运动进校园”当下很受学生们欢迎。推广冰雪运动，离不开高水平的教练和老师，目前的校园还相对缺乏这方面的专业人才，发挥体教融合相关政策的作用，促进教育和体育资源的互通互融，更多“苏炳添”在赛场之外，也可以找到大展身手的舞台。

《 人民日报 》（ 2021年11月19日 14 版）

(责编：李依环、薄晨棣)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部