薛 原

发挥体教融合相关政策的作用，促进教育和体育资源的互通互融，更多“苏炳添”在赛场之外，也可以找到大展身手的舞台

在男子百米跑道上追风逐电的苏炳添，除了短跑运动员的身份，同时也是暨南大学体育学院的一名老师。近日，他回到校园为同学们上了一堂公开课，指导跑步练习。今年夏天的东京奥运会上，苏炳添创造了9秒83的亚洲纪录，令人振奋不已。他的这堂公开课，主题就是让同学们体验一下，自己用9秒83能跑多少米。每个人跑的距离有长有短，而苏炳添除了耐心地辅导动作外，也和同学们分享，他是如何跑出9秒83的故事。

“我的身高只有1米72，100米要比博尔特多跑7步。我只有付出比别人更多的努力，才能和别人站到同一起跑线上。”追求卓越的道路上，没有一帆风顺，苏炳添并不例外。2019年，他受到腰伤和骨裂的困扰，也曾消沉过。最终，他凭借顽强的意志和自强不息的精神走出低谷。苏炳添用自己的经历证明，只有通过刻苦努力和科学的训练方法，才能实现自己的梦想，“相信未来会有越来越多的亚洲选手、中国选手可以站在奥运男子百米决赛的跑道上。”

苏炳添回到暨南大学，将奥运选手的价值向课堂延伸，自然大受欢迎，100个听课名额“秒光”。奥运选手是很多青少年心目中的榜样，他们在赛场上展现出爱国精神、拼搏志气、精湛技艺，也是一种生动的教育形式。除了欣赏他们的赛场英姿，为他们呐喊助威，如何更好地发挥奥运选手的社会价值，特别是让体育在青少年成长过程中产生更多正能量，苏炳添的这堂公开课，就是一次积极的尝试。

在训练之余，或退役之后，推动更多优秀运动员走进校园，为广大青少年传授运动专业技能，让他们感悟拼搏奋进的精神，还可以拓宽体育教育思路，丰富校园体育形式。随着北京冬奥会的脚步临近，“冰雪运动进校园”当下很受学生们欢迎。推广冰雪运动，离不开高水平的教练和老师，目前的校园还相对缺乏这方面的专业人才，发挥体教融合相关政策的作用，促进教育和体育资源的互通互融，更多“苏炳添”在赛场之外，也可以找到大展身手的舞台。

《 人民日报 》（ 2021年11月19日 14 版）

(责编：李依环、薄晨棣)