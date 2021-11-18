人民网北京11月17日电 （记者孙竞）日前，北京师范大学和中国儿童中心联合发布了“家庭教育指导者专业标准”及“家庭教育指导者专业素养与专业能力基础课程”。标准提出，家庭教育指导者应坚持六项基本原则，即思想性、科学性、儿童为本、家长主体、能力为重和终身学习原则。

中国儿童中心家庭教育部部长霍雨佳介绍，标准梳理出基于“专业伦理与道德”“专业理念”“专业知识”和“专业技能”四个维度的18个基本领域和49项基本要求，从不同角度明确了新时代合格的家庭教育指导者应该具备的专业素养与专业能力，为家庭教育指导者培养、准入、培训、考核等工作提供了重要依据。

北京师范大学教育学部副教授邓林园发布了“家庭教育指导者专业素养与专业能力基础课程”。该课程定位于向学习者传播国内外最新的家庭教育相关理论、理念与实践方法，内容涵盖家庭教育指导者的专业知识、专业素养与专业伦理、专业技能与实务三大模块，涉及24个家庭教育指导的主题内容，融系统性、科学性和专业性于一体。

北京师范大学资深教授林崇德表示，家庭教育学科体系建设十分重要，要以“家、校、社协同”为途径，遵循“立足中国、借鉴国外”的原则，体现“人民至上、儿童至上、生命至上”，注重传承中华优秀传统文化，注重家风家规建设，打造具有中国特色、中国风格和中国气派的家庭教育指导体系。

北京师范大学原副校长、校友总会副会长陈光巨表示，希望全社会共同参与家庭教育，共同营造家、校、社共育的良好教育生态，希望本次发布的家庭教育指导者专业标准和专业能力提升基础课程，能够精准回应社会关切。

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