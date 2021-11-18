原标题：20余省份启动2022年高考报名 这些政策要注意

10月中旬以来，20余省份已陆续启动2022年高考报名工作，一些省份的艺术类考生报名工作也同步启动。各地高考报名有啥特征？高考政策有啥新变化？

多地启动2022年高考报名工作

从10月中旬开始，2022年度全国高考报名就在各地陆续启动。截至11月16日，北京、天津、江苏等地已完成高考网上报名工作，重庆、云南、陕西等地高考报名正在进行当中。

根据各地发布的高考流程，报名过程包括网上提交报名申请、网上填报个人信息并缴费、现场确认等。一些地方明确，在现场确认时，将完成照相、采集指纹、报名信息确认等工作。

此外，由于受到疫情的影响，部分省份高考采取线上线下相结合方式进行确认。以内蒙古为例，据内蒙古招生考试信息网发布的《高考报名线上确认工作流程》，考生在报名缴费后可在报名系统提交线上确认申请，提交完毕等待旗县(市、区)招生机构审批。审批通过考生可通过APP线上确认，审批不通过的考生需到现场确认。

打击“高考移民”，严查户籍学籍

维护高考的公平公正也是高考工作的重中之重。梳理各地高考报名政策发现，多省份已出台多项政策，严查“高考移民”。

以天津为例，今年8月，天津市教育招生考试院发布了《市招委关于天津市普通高考报名有关事项的通知》。《通知》指出，自2022年普通高考报名(2021年11月初)开始，天津市高考报名条件由单一的“户籍”要求调整为“户籍+学籍”的要求。

根据新的政策，具有天津市常住户籍的应届毕业生在报名参加高考时，须具有天津市高中阶段学校3年学籍并实际就读。对于目前在校的高中阶段学校学生，实行3年过渡政策，其中，报名参加2022年高考的，须具有天津市高中阶段学校高三年级1年学籍并实际就读。

天津市还明确，教育行政部门将在每学期开展普通高中学生学籍和实际就读情况专项核查，逐一核实学生到校就读情况，重点核查和纠正人籍分离、空挂学籍、非正常变动学籍、伪造学籍、出具虚假就读证明、学籍变动处理不及时等问题，确保学籍数据与实际到校就读学生一致。在高考报名前，各学校要以班级为单位向全校统一公示高三年级学籍名单和学生实际就读情况。

四川的招考文件明确要加强协作，狠抓落实，强化户籍、学籍管理，统筹开展治理“高考移民”专项行动，严防“高考移民”、违规报名等事件的发生，确保高考报名工作顺利进行，确保考生户籍、学籍及有关材料真实可信。

内蒙古则要求各旗县教育招生考试机构可通过核验考生户口簿载明的相关信息、向当地公安局提供核查名单等方式开展户籍审核。截至2022年9月1日考生户籍变更不足三年的和户籍从区外迁入自治区且存在“高考移民”嫌疑的，要对其户籍迁移情况进行重点审核。

特殊类型招生，这些要求要注意

今年下半年以来，教育部发布多个文件，对普通高等学校部分特殊类型招生工作进行了部署。

根据教育部办公厅《关于做好2022年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》，要按照相关改革文件要求，进一步提高相关考生的专项测试成绩和文化课成绩录取要求。此外，高校要加强对特殊类型录取新生入学资格的审查和专业复测，对审查或复测发现问题的，要组织专门调查，并按有关规定进行处理。

另据教育部《2022年普通高等学校部分特殊类型招生基本要求》，高水平运动员专业测试采取全国统考、高校校考等组织方式。足球、乒乓球、羽毛球、游泳等9个项目实施全国统考。

此外，高考对于艺术类考生和高水平运动员考生的文化课成绩要求提高。以艺术类考生为例，据上述要求，省级招委应因地制宜、分类划定、逐步提高艺术类各专业高考文化课成绩录取控制分数线。

如艺术类本科专业高考文化课录取控制分数线，原则上不得低于第二批次录取控制分数线的75%；在仅保留一个普通本科批次的省份，原则上不得低于合并后本科批次录取控制分数线的75%。(任靖)

(责编：郝孟佳、李依环)