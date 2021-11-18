原标题：中戏明年将招收相声创作表演本科生

记者11月17日从中央戏剧学院获悉，学院拟招收2022级相声创作表演本科班。

曲艺有着2000多年历史，在高等院校设置曲艺专业，既是响应国家文化战略，也是中戏从优秀传统文化中汲取营养，完善人才培养体系，丰富“戏剧与影视学”学科内涵，探索构建全面而完备的“中国演剧体系”的必然选择。

据悉，中央戏剧学院将于2022年起招收相声创作表演方向本科生，学制四年，聘请当今相声名家为主讲教师。此前，学院曾培养了贾玲、潘斌龙、贾旭明、梁超、李鸣宇等相声创作、表演人才，活跃在曲艺和戏剧影视舞台。本科班的设置，是在前期探索的基础上继续完善曲艺相声的现代教学机制，主要培养兼具相声表演和相声创作能力的人才，传承传统艺术精神，在继承中创新发展。凡取得所在省高考报名资格的考生，可报考中戏表演专业（曲艺相声创作表演方向）。招生不设年龄限制，高级中等教育学校毕业或具有同等学力的社会考生均可报考。（记者 郭佳）

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