原标题：81.7%受访青年感到身边做副业的年轻人多了

当下，年轻人在职业发展方面有了更多的选择。延伸兴趣爱好、提高收入、提升财商……越来越多年轻人加入了“副业大军”。哪些职业受年轻人欢迎？从事副业为年轻人带来了什么？

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2454名18-35周岁青年进行的一项调查显示，81.7%的受访青年感到身边做副业的年轻人多了。微商、网络平台达人、售卖课程资源这三种副业最受欢迎。开展副业，72.0%的受访青年认为能有机会尝试更多可能性，63.5%的受访青年表示能丰富精神生活和业余生活。

受访青年中，男性占44.7%，女性占55.3%。生活在一线城市的占31.6%，二线城市的占44.7%，三线城市的占20.3%，城镇或县城的占2.6%，农村的占0.8%。

81.7%受访青年感到身边做副业的年轻人多了

天津某高校大二学生包一明（化名）明显感到身边做副业的朋友多了不少。“做什么的都有，有写小说发布到网站平台的，有和人约稿画画的，还有同学把课程资源挂到网络平台上去卖。通过不同的渠道做了不同的副业”。

81.7%的受访青年感到身边做副业的年轻人多了。年轻人开展副业热衷哪些领域？调查显示，微商（75.0%）最多，接下来是网络平台达人（59.5%）、售卖课程资源（30.8%）、海外代购（27.6%）、专车司机（24.2%）、设计（22.6%）等。

包一明认为，副业中，做微商和写作的比较多。“微商进入门槛低、投入少、见效快。在朋友圈发布产品信息、与客户沟通交流，即可完成一次交易。而写作的时间比较灵活，符合年轻人的需求”。

杭州小伙蔡礼礼（化名）觉得，现在网络发达，大家都用手机，很多能在手机端完成的副业流行，比如卖网络课程、海外代购、做穿搭博主等。

中国政法大学商学院教授、中国政法大学人力资源开发与管理研究中心主任王霆表示，青年热衷于从事副业，很大程度上反映了当前就业市场多元化的格局。在传统的正规就业形态的基础上，灵活就业、自雇就业等一系列新的就业形态以非标准就业的形式呈现，且发展势头很好，给年轻人提供了更多就业选择的同时，也反映出大家对多元择业观的认可，是社会的一种包容。

72.0%受访青年认为开展副业有机会尝试更多可能性

“我身边有朋友因为热爱画画，把作品发布到了网络平台，意外地收获了许多好评与关注，于是开始接受约稿替别人画画。这给了她不小的鼓励与肯定。”包一明认为，年轻人做副业是对自己能力的自信，还能够为正式工作积累一定的经验。而且做副业能获得一些收入，这是成长过程中开始独立的体现。

北京职场青年刘晴有做副业的打算，在她看来，年轻人做副业是独立的表现，想要不再完全依赖父母，通过自己的努力获得经济收入。而且通过做副业，他们能把剩余精力投入爱好的事情中以获得快乐。“当然，也有一部分年轻人从事副业是因为主业不稳定、工资低等因素”。

蔡礼礼觉得，从事副业能学到新技能，提高综合能力，包括财务管理能力、文案写作能力、数据分析能力等。还可以认识不同的人，慢慢积累人脉，为将来创业打基础。更能规避失业风险，“我认识的一名大学生就有自己的副业，开展得还不错，他求职时就明显不那么着急焦虑。如果毕业后不能立即入职，靠副业也能生活”。

对于做副业，72.0%的受访青年认为是有机会尝试更多可能性，63.5%的受访青年感到会丰富精神生活和业余生活，58.1%的受访青年指出能突破自我，提升个人价值，51.5%的受访青年觉得能增加社会阅历。

中青报·中青网记者 杜园春 实习生 王九龙

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