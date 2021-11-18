原标题：南开大学：用心用情用力为同学解难题

“我们与专业公司合作开发了一款VR设备的垃圾分类游戏，激发同学们兴趣的同时达到垃圾分类宣传目的”“我们打算把冰壶场地和器具搬到现场，方便同学们体验目前冰雪运动项目的课程”……前段时间，在南开大学八里台校区海冰楼，联系服务青年协调工作组新学期第一次月度工作会如期举行，学校各方为更好地服务同学集思广益。

近年来，南开大学学生会、研究生会找准组织定位，以问题为导向积极探索改革路径，积极开展“我为同学做件事”主题活动，用心、用情、用力为同学解难题。

用心服务学校发展

去年年底，南开大学创新性地成立了联系服务青年协调工作组（以下简称“工作组”）。这是一个由校团委牵头，包含学校党委学工部、党委研工部、保卫处、体育部、图书馆、膳食服务中心等17个校级职能部门，以及学生代表组成的工作组。

值得一提的是，该机制注重“双向服务”，在切实回应同学们需求的同时，帮助学生了解各部门工作，树立感恩意识，落实服务管理育人理念，推动“三全育人”的实施。

这样的一个工作组，究竟可以发挥多大的力量？

小到食堂夜间经营供不应求，大到服务青年实事清单，都在工作组的关注范围内。

经过实践探索，这一工作机制逐步走向成熟。既关注学生日常学习、生活的切身利益，同样放眼未来，关注长远发展。

今年4月，在两场2021年南开大学共青团“海河青听”实践活动推动会暨南开大学“十四五”发展规划纲要意见征求会上，校学生会、研究生会主席团成员就依托“海河青听”实践活动平台开展好“我为同学做件事”工作进行了解读。各学院学生会、研究生会代表根据前期调研情况，结合专业特点，就《南开大学“十四五”发展规划纲要（征求意见稿）》提出建议，内容涵盖推进学科交叉融合发展、完善创新创业支持体系、加大权益保障力度等多个方面。

在“十四五”开局之年，南开大学学生会、研究生会组织学生代表为学校“十四五”规划纲要编制提供近10条建设性意见；举办南开大学2021届毕业生表彰座谈会暨第41次校领导接待日活动，为双一流建设发展建言献策，先后形成提案20余份。

“从食堂推出的减脂餐到毕业季校园打卡地标，我在越来越多的地方听说、了解到学生会组织为南开校园带来的改变，他们从同学的需要出发，用一个个暖心举措让人感到由衷的信赖和满意，这样的学生组织让人备感温暖。”物理科学学院2018级本科生史歆祺说。

用情领航同学成长

思想理论学习是南开大学学生会、研究生会的必修课。

今年以来，校学生会、研究生会组织集体理论学习10余场，第一时间学习习近平总书记讲话、寄语，坚定理想信念，强化理论武装。多位学生会、研究生会成员报名参加学校“青马工程”、团校（黄埔团校）培训营并成功入选，多位骨干成员参与理论宣讲等社会实践活动。

在南开大学，已逐步形成“校-院-班”三级联动机制，通过校院两级学生会组织及学生代表队伍建设，构建“校会主议、院会主行、班级支撑”联动格局。

南开大学团委相关负责人介绍，通过开展校院两级学生提案大赛，提高学生提案规范化、科学化水平，提升学生代表工作素质和能力。学生代表用提案解“题”，以服务暖“心”，推进建设“分散问题直接联系、集中问题形成提案”的联系服务工作机制，使“我为同学做件事”更进一步聚焦同学们的实际需求。

今年9月起，南开大学学生会探索实施了“琢玉计划”新生成长训练营，通过理论学习、业务培训、课题调研以及活动创办等模块，聚焦同学们成长根本需求，践行“服务同学、奉献南开”的宗旨，在提高学生综合素质、提升学校人才培养质量等方面发挥积极作用。

中青报·中青网记者 杜沂蒙

(责编：郝孟佳、熊旭)