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创新法治宣传教育培训模式 中国政法大学助力国家法治建设

2021年10月30日13:13 | 来源：人民网
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人民网北京10月30日电 （记者孙竞）近日，以“教育强国战略下高质量教育体系建设”为主题的2021中国远程与继续教育大会在北京召开。中国政法大学再次荣获“最具社会影响力网络与继续教育学院院校”。

中国政法大学副校长常保国介绍，学校创新构建全国领导干部法治教育合作基地，积极履行在职人员法治教育社会责任，大力加强线上课程研发，与权威媒体共享共建法治教育大讲堂，积极打造公益普法培训体系。

常保国表示，学校未来将以服务国家法治建设为导向，以提升法治教育质量为抓手，以促进法治人才培养为目标，继续加强校企、校地、校所合作，促进法治教育和继续教育的融合，不断丰富在职人员法治教育内涵，创新法治宣传教育培训模式，助力国家法治建设。

此外，中国政法大学申报的《承上启下、与时俱进，打造独具特色的法学成人学历教育》《聚合优势资源，助力乡村振兴，扎实推进教育扶贫培训工作》等5项特色工作案例还入选了“2021中国高校远程与继续教育优秀案例”。

(责编：马昌、秦华)

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