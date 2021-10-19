原标题：纪念陶行知先生诞辰一百三十周年座谈会在京召开

10月18日，陶行知教育基金会在北京中国科技会堂召开“纪念陶行知先生诞辰130周年座谈会”，来自政府、高校、媒体和人民团体的20余位专家学者参加会议。本次座谈会旨在纪念人民教育家陶行知先生诞辰130周年，弘扬陶行知教育思想和慈善公益精神。

会议对陶行知先生为人民教育作出的贡献给予高度评价。“陶行知先生的一生,是在国家多舛、民族危难、人民涂炭的多事之秋中度过的。”陶行知教育基金会理事长苏新颖说，他以“捧着一颗心来，不带半根草去”的赤子之忱，与劳苦大众休戚与共，与共产党人亲密无间，为人民教育事业，为中国的民族解放和民主斗争事业奋斗终身，作出了不可磨灭的贡献。

与会专家还就如何创新发展陶行知教育思想，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，如何做新时代“四有”好老师进行了热烈讨论。

中国人民大学教育学院院长刘复兴认为，陶行知先生的教育思想与习近平总书记提出的“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四项标准高度契合。“要从战略的高度，坚持把教师队伍建设作为基础工作，努力推动在新时代培养一大批‘四有’好老师。”刘复兴说。

“陶行知先生是世界的眼光、中国的心。”中国教育科学研究院教育理论研究所所长、研究员吴安春说，教师要成为大先生，做学生为学、为事、为人的示范，我们要以一个真正大先生的标准来培养师范生。

“一定要传承好、弘扬好陶行知先生精神。”重庆育才中学党委书记郭华说，要引导学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，让广大学生自觉把爱党爱国爱社会主义相统一，扎根人民、奉献国家，强化知行合一，让师德更加彰显。（记者肖人夫）

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