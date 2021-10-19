原标题：在这里，感受他们的家国情怀

小学生们正在参观苏步青励志教育馆。资料图片

“让我在科学世界走下去的，始终是前方那份未知的神秘。”杭州师范大学药学院教师陈侠斌近日与十余位来自新材料、生命科学、海洋科学等领域的青年科学家，实地参观了谈家桢生命科学教育馆和屠呦呦旧居，身临其境感受老一辈科学家的精神气场。

作为浙江省首批由中国科协批准的科学家精神培育基地，钱学森故居、竺可桢故居和纪念馆、苏步青故居和励志教育馆、严济慈故居和纪念馆、谈家桢生命科学教育馆和屠呦呦旧居，在今年暑假和国庆期间迎来了众多中小学生和青年科技工作者。老一辈科学家们幼时的经历、求学的片段、生活的雅趣、投身科研的决心、报效祖国的故事……在这里变得可亲可感。日前记者到宁波、温州，实地探寻科学家精神培育基地。

在屠呦呦旧居体验青蒿素的提取过程

坐落于宁波市海曙区开明街26号的姚宅，是中国首位诺贝尔医学奖获得者屠呦呦儿时曾经居住、成长的地方。如今，这座青砖黛瓦的古建筑经修缮，被打造成了屠呦呦旧居陈列馆。

据陈列馆工作人员介绍，自今年5月1日对公众开放以来，屠呦呦旧居已接待5000多位访客。特别是暑假期间，多个学生团队专程来此寻访屠呦呦的少年印记，青少年们通过详细品读展馆内的文字、图片、视频资料及珍贵实物，实地体验屠呦呦往期生活的“此情此景”，了解其中的科研故事，感悟科学精神。

走进旧居，浓荫遮地的小院子里种植有一小片黄花蒿，旁边就是少女屠呦呦的雕像，前来参观的游客们在这里长久驻足，感受她几十年如一日为科学奉献的伟大精神。移步位于2楼的科普体验馆，可以看到简易版的提取青蒿素实验室装置，以及青蒿素书籍模型等，游客可以在现场亲自参与提取青蒿素的实验。

“20世纪70年代，屠呦呦和科研团队历经漫长研究，在失败了190次后终于发现了抗疟新药‘青蒿素’，她以身试药，挽救了数百万人的生命。”旧居内，广济中心小学的学生们在沈菁菁老师带领下，了解屠呦呦的感人事迹。

“科学家的卓越成就是中国科学史上浓墨重彩的一笔，他们的身上闪烁着熠熠发光的科学家精神，而他们居住、生活、工作过的故居和旧居，也传承和诠释着他们的科学家精神，是学生领悟科学精神和接受爱国主义教育的重要培育基地。”沈菁菁说。

在谈家桢生命科学教育馆感受科学之美

位于宁波市慈城尚志路7号的谈家桢生命科学教育馆，也成了假日里孩子们的好去处。

谈家桢生命科学教育馆为一处晚清建筑，占地面积约1000平方米。馆内共分4个展厅，从故乡与童年、少年的天问、生命的密码、闪耀的行星等多个维度，介绍了谈家桢的生平和成就。馆内陈列了许多谈家桢生前的手书和物品，令人深刻感受到他对待生命科学事业的严谨和毅力。

为了进一步发挥场馆科普教育的功能，让更多青少年对遗传学、生命科学产生兴趣，馆内打造了以“细胞王国”为主题的科普体验馆，借助全息投影、多媒体等手段，将细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核等进行了生动直观的呈现。

今年中秋期间，谈家桢生命科学教育馆邀请慈湖人家社区的20名小学生前来参观。有家长说：“举办这样的公益活动，让我们的孩子有更多课外活动，感受科学之美，希望这样的活动能持续办下去。”

谈家桢先生是中国现代遗传学奠基人，1909年9月在慈城出生。他终身致力于遗传学研究和教育事业，为中国遗传学的发展作出了巨大贡献。去年，在谈家桢嫡长孙谈向东先生、复旦大学和中国遗传学会的鼎力支持下，慈城镇启动了“谈家桢生命科学教育馆”建设，纪念这位从慈城走出去的杰出乡贤，展现谈家桢的卓越成就和非凡精神，启迪生命科学教育。

工作人员表示，该馆将进一步加强场馆服务和科普展教功能，开展更多的科技教育活动，为学生教育“双减”后提供丰富的校外生活，更好地陶冶青少年的科学精神，增强他们的学习兴趣。

在苏步青故居和励志教育馆学习科学家精神

苏步青故居位于温州市平阳县腾蛟镇腾带村，始建于晚清。苏步青故居旁的苏步青励志教育馆（以下简称“苏馆”），是浙江省唯一冠以“励志”名称的名人专题博物馆，集文物展示、文物收藏、文物研究、励志教育、科普宣传、学术交流于一体。整个建筑设计意在体现苏步青先生朴实的生活态度、严谨的治学风范和高超的学术成就。

今年暑假，苏馆举办了青少年综合素质提升科普夏令营，面向小学生开设了数学思维训练、创意绘画、围棋基础入门、软笔书法入门、国文启蒙《弟子规》等五门免费的公益性综合探究兴趣提升课程。

授课教师、腾蛟镇实验小学副校长苏小文说，本次科普夏令营的课程设计旨在培养孩子的创新思维、抽象思维、逻辑分析思维等，开发孩子大脑潜力，不局限于数学知识点，也不局限于课本，内容涵盖对应、空间、比较、分类、排序、图形等方面。

今年以来，苏馆开办了非遗手工技艺展、公益课堂、有奖竞答等活动，深受学生们欢迎。在教育“双减”背景下，苏馆与公立学校提前筹划节假日开展哪些有利于孩子成长的活动，课程尽量多样化，以满足更多孩子成长的多元需求。另外，给孩子们创造才华展示平台，让学生成为教育馆的讲解员，与校内教育联动，培养孩子的综合素质。

今年6月，苏馆在“励志教育馆”官方微信公众号上线了“掌上苏馆”，孩子们无论在哪儿都可以参观浏览VR展厅，收听语音讲解，赏析馆藏文物。

“让孩子有更多户外活动和与真实世界建立连接的机会，通过历史人物的学习载体，感受艺术之美、科学之美，这是我们策划很多活动的初衷。”苏馆馆长李荣说，科学家精神培育基地不仅仅只是一个展馆，更要成为孩子成长的多元化空间，让孩子在科学氛围中获得学习的快乐。

新中国成立以来，浙江籍“两院院士”有400余位。依托这些著名科学家，浙江保留、修缮和建设了一批故居（旧居）、纪念馆、展示馆，成为天然的科学家精神弘扬基地。目前已初步形成了杭州以钱学森为领头的航空航天科学家集群，宁波以谈家桢、屠呦呦等为代表的生命健康科学家集群，温州以苏步青、姜立夫、谷超豪为代表的数学家集群。

“仰望着浩渺的星空又关注着脚下的大地，科学家精神一定会成就这个时代最美的风景。让科学家精神薪火相传，科学家精神培育基地为教育‘双减’后的中小学生增添了研学好去处。”浙江省科协党组书记、副主席谢志远说，为推进弘扬科学家精神具体化、可视化、人格化，浙江省充分利用这些科学家故居旧居，用科学家精神培育时代新人，努力让科学家精神见人见物见事，进而变得可亲可感可学。

（记者陆健 曾毅）

(责编：李依环、郝孟佳)