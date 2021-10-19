原标题：三季度大学毕业生入职增加 带动青年人失业率下降

本报北京10月18日电（中青报·中青网记者 王林）国家统计局刚刚公布的数据显示，前三季度全国城镇新增就业1045万人，已完成全年目标的95.0%。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，大学生、农民工等重点群体的就业得到改善，带动城镇调查失业率稳中有降。

今年以来就业形势总体稳定，尤其是进入三季度，7、8、9三个月，全国城镇调查失业率分别为5.1%、5.1%和4.9%，走势稳中有降，9月全国城镇调查失业率比上月下降0.2个百分点，比上年同期下降0.5个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.0%，外来户籍人口调查失业率为4.8%。

付凌晖表示，今年以来，随着经济持续恢复，就业优先政策显效，城镇新增就业持续扩大，调查失业率稳中有降，就业形势基本稳定。全国城镇调查失业率平均为5.2%，也低于全年5.5%左右的调控目标。主体人群的就业形势也大体稳定。7、8、9三个月，25-59岁就业主体人群的城镇调查失业率分别为4.2%、4.3%和4.2%，失业率水平比较低，保持基本稳定。

大学生、农民工等重点群体的就业情况也得到改善。大学毕业生入职就业增加，带动青年人失业率下降。7、8、9三个月，16-24岁城镇人口失业率分别为16.2%、15.3%和14.6%，呈现逐月回落的态势。农民工就业帮扶持续，就业状况继续改善，三季度末，农村外出务工劳动力总量同比增长2%，基本恢复至2019年同期疫情前水平。7、8、9三个月，外来农业户籍人口主要是农民工的失业率也小幅回落。

付凌晖分析，三季度就业形势基本稳定主要有四方面原因：一是经济持续恢复有利于增加就业岗位。前三季度GDP同比增长9.8%，两年平均增长5.2%，经济总量的扩大必然带来劳动力投入的增加，有利于就业扩大。二是服务业恢复改善有利于扩大就业容量。我国服务业占比不断提升，就业容量进一步扩大。9月份，服务业增长加快，有利于就业的改善。9月份，服务业生产指数同比增长5.2%，比上个月加快0.4个百分点。在服务业采购经理指数当中，服务业从业人员指数也比上个月上升了0.5个百分点。三是就业优先政策持续显效，大学生、农民工等重点群体的就业得到改善，带动城镇调查失业率稳中有降。三季度，青年人失业率总体回落。同时，强化创业带动就业，加强职业技能培训等举措不断发力，也有利于就业的改善。四是平台经济、灵活就业发展为劳动者提供了更多的就业选择。新业态新模式快速发展，带动新就业岗位增加。今年以来，直播带货、网络购物快速发展，也带动了相关行业从业人员的增加。

不过他也提醒，要看到就业的总量压力和结构性矛盾依然存在，部分群体失业率依然较高，而沿海一些地区缺工现象犹存，保持就业稳定仍然要持续努力。要继续做好宏观政策跨周期调节，推动经济稳定恢复，为就业创造良好条件。落实好就业优先政策，加强大学生、农民工重点群体的就业服务，加大职业技能培训，促进劳动力市场供求有效衔接，推动就业形势稳定向好。

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