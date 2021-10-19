原标题：第三届中国考古学大会开幕

10月18日上午，第三届中国考古学大会在河南省三门峡市开幕。大会由中国考古学会、中国社会科学院考古研究所、河南省文物局、三门峡市人民政府主办。来自高校、科研院所、博物馆等单位的专家学者代表以线下、线上的方式出席会议。

与会者一致认为，广大考古工作者要深入学习贯彻习近平总书记致仰韶文化发现和中国现代考古学诞生100周年贺信的精神，传承老一辈考古工作者的优良传统和学术情怀，努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学，更好展示中华文明风采，弘扬中华优秀传统文化，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献，充分展现当代考古工作者的历史使命感和责任感。

开幕式上发布了“百年百大考古发现”和考古遗址保护展示优秀项目，并进行《中国出土彩陶全集》《中国考古学百年史》《三门峡庙底沟》考古报告新书展示。

“百年百大考古发现”推介活动在国家文物局指导下，由中国考古学会、中国文物报社组织开展。北京周口店遗址、河北阳原泥河湾遗址群等100项考古发现入选。

从地域分布来看，这100项考古发现涵盖全国31个省、自治区、直辖市及香港特别行政区、台湾地区。河南与陕西分别有14项和11项入选，河北、山东、湖北各有6项入选，山西有5项入选，北京、浙江、江西、湖南、甘肃各有4项入选；从年代分布来看，有旧石器时代5项、新石器时代33项、夏商时期10项、两周时期15项、秦汉时期16项、三国至隋唐时期9项、辽宋金元时期9项、明清时期3项；从类型上看，既有聚落、城址、陵寝、墓葬等类型，也有洞穴遗址、矿冶遗址、窑址、沉舰遗址等类型。

这100个入选项目折射出中国考古学不断向纵深拓展，遗址格局逐步清晰、历史文化内涵日益丰富的百年发展历程。它们反映了中国考古学在人类起源、农业起源、中华文明起源形成和发展、中国早期国家诞生、统一多民族国家形成与发展等重要学术领域的研究成果，解决了许多重大学术问题，具有重大科学价值和意义，在国内外产生了重大影响，在中国考古学发展史上具有重要地位和作用。

考古遗址保护展示优秀项目由中国考古学会文化遗产保护专业委员会提名，从已挂牌的考古遗址公园项目中推荐22项候选项目，经线上投票产生。最终，北京周口店遗址、浙江余杭良渚遗址、福建三明万寿岩遗址、四川成都金沙遗址、陕西秦始皇陵5个项目上榜。

开幕式后举行了大会主题报告。在之后的两天时间里，中国考古学会的各个专业委员会将分别进行分组论坛，内容涉及水下考古、数字考古、动植物考古等诸多领域。大会期间还将举行多场面向公众的考古公开课，以期让更多的人了解考古、走近考古、爱上考古。（记者 赵凡 崔志坚 李韵）

(责编：李依环、郝孟佳)