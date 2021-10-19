本报记者 吴储岐

“当听到孔繁森同志三别白发老母赴西藏、借钱抚养孤儿、用身体为藏族老阿妈暖脚疗伤等情节时，现场许多同志感动流泪。”聊城市委组织部研究室主任黄伟说。聊城市发扬孔繁森精神，用先烈和英模精神触动党员干部心灵，打造情景理交融、听观悟一体的“境心党课”品牌。截至目前，全市累计开展现场党课2万余场，31.5万名党员接受党性教育。

作为革命老区，聊城红色资源丰富。聊城市以孔繁森精神党性教育基地为依托，整合中共中央冀鲁豫（平原）分局旧址、中共鲁西北地委旧址纪念馆等，把党课设在红色教育基地，打造“一个主题、多点联动”沉浸式红色教育课堂，让党员身临其境听、观、感，学、思、悟。

由首届全国十大检察官白云创办的“白云热线”，几十年如一日为求助群众解决涉法难题，聊城把这里作为“境心党课”重要课堂，组织机关党员干部参观学习、体会感悟。把党课搬到为民服务实践一线，是聊城市创新党课形式的又一有力举措。聊城利用耿店乡村振兴“双训”学院、“白云热线”等教育实践基地，对机关党员干部、农村党组织书记开展现场体验式党课，把党课搬到田间地头、村居企业、工作现场。

聊城市还把体验式党课与“我为群众办实事”实践活动结合起来，在全市常年开展的“三遍访”纾难解困行动中，由1.5万多名党员干部组成的4899个民情服务队常态化遍访企业、村居和群众，把党课宣讲融入解决困难办实事中。今年以来共走访企业6万余家、群众112万余户，组织党课宣讲千余场，解决各类群众急难愁盼问题6000多件。

《 人民日报 》（ 2021年10月19日 19 版）

(责编：李依环、郝孟佳)