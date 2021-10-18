人民网北京10月18日电 由国家开放大学主办的首届“当代中国马克思主义理论研究高层论坛·2021”在16日北京举行。国家开放大学党委书记、校长荆德刚表示，此次论坛是进一步深化当代中国马克思主义理论研究的契机，也是对国家开放大学全体教师的一次深度思想政治培训。

荆德刚指出，国家开放大学自办学起，就成为国家高等教育的重要组成部分，不断探索高等教育的多元发展路径，在新的发展阶段也将致力于成为全民终身学习的重要力量和技能社会的有力支撑。

在会上，原国家行政学院副院长周文彰以《中国共产党最务实的马克思主义原则》为主题，中共中央党校原副教育长王怀超以《中国共产党对科学社会主义的理论贡献》为主题做了大会主旨发言。参会的全国马克思主义理论研究界的30余位知名专家学者先后进行了发言，对中国共产党在百年征程中对马克思主义的理论贡献进行了深入交流和热烈讨论。

与会专家认为，100年来，中国共产党把马克思主义的基本原理与中国社会主义革命和建设的具体实践相结合，在多方面丰富和发展了马克思主义理论。要系统总结社会主义革命和建设的历史经验，深入研究中国特色社会主义伟大实践，从总体上概况提炼中国共产党对马克思主义的独创性贡献，进一步丰富和发展马克思主义理论宝库，形成当代中国马克思主义理论学派。

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