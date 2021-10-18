人民网北京10月18日电 16日，庆祝中央民族大学建校70周年大会在丰台校区体育场举行。中央统战部副部长，国家民委主任、党组书记陈小江指出，党中央历来高度重视中央民族大学的建设发展。中央民族大学要进一步提高建设和发展水平，努力在服务党和国家战略、服务新时代党的民族工作高质量发展方面走在前列。

陈小江强调，教育大计，教师为本，教师是教育发展的第一资源。学校要把加强教师队伍建设作为基础工作来抓，大力培养造就一批师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。学生是学校的主体，广大青年学生要把个人理想与祖国前途命运紧密地联系在一起，不断铸牢中华民族共同体意识，在建成社会主义现代化强国新征程中谱写出壮丽的青春之歌，在为实现中华民族伟大复兴的不懈奋斗中焕发出绚丽的青春光彩。

北京市委常委、教育工委书记夏林茂表示，站上新起点、开启新征程，希望中央民族大学在坚持和加强党的领导上当标杆，在落实立德树人根本任务上创一流，在推进高质量发展上求突破，在服务北京“四个中心”功能建设上作表率。祝愿学校在建设特色鲜明世界一流大学的进程中，在建设教育强国、人才强国的伟大征程中，在铸牢中华民族共同体意识的伟大实践中，书写更加绚丽多彩的历史篇章。

中央民族大学党委书记张京泽表示，中央民族大学的奋进之路，始终与国家发展、民族振兴同向同行，是一代代民大人应国家之所需、勇担时代使命的奋斗之路，更是一条符合统一多民族国家基本国情、符合民族团结进步事业需要的创新发展之路。“全校各族师生要坚定自强自信，创一流大学，要增强教育自觉，育一流人才，要强化使命担当，做铸牢中华民族共同体意识坚定的拥护者、宣传者、践行者、引领者，在实现中华民族伟大复兴的新征程中再创新的辉煌。”

中国人民大学党委书记靳诺表示，中央民族大学与中国人民大学都从延安走来，比邻而居、情深意长，有着深厚的历史渊源和共同的家国情怀。在长期的办学实践中，两校相互支持、共同发展，形成了多层面、深层次、高层级的交流合作格局。中央民族大学开辟了中国共产党创办民族高等教育的先河，谱写了扎根中国大地、建设世界一流大学的生动篇章，成为国家民族高等教育“模范生”“示范者”“排头兵”，希望两校与各兄弟院校一起携手奋斗、共同进步，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人、全面建设社会主义现代化国家不断作出新贡献。

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