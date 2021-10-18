人民网北京10月18日电 （记者孙竞）日前，“交大青年齐聚首 奋进强国新征程”交通大学青年宣讲团成立暨首场宣讲活动在北京交通大学举行。该宣讲团在中国高等教育学会宣传工作研究分会支持下，由西安交通大学倡导，北京交通大学、上海交通大学、西安交通大学、西南交通大学共同发起。

中国高等教育学会副秘书长郝清杰表示，成立交通大学青年宣讲团将在全国高校范围内将起到良好的示范作用。他希望交大青年宣讲团不负使命担当，讲好高校故事；发挥交融优势，发出青年声音；把握时代脉络，树立宣讲品牌。

北京交通大学党委副书记、副校长孙守光表示，四所交通大学同根同源，拥有悠久历史，深厚情谊，相互守望，携手共进。交通大学青年宣讲团的成立，无疑又为交通大学建立了一个新的合作交流机制，为开展高校宣传思想工作提供了一个新的平台。他希望新成立的交通大学青年宣讲团要提高政治站位、注重创新、突出特色。

会上举行了交大青年宣讲团成立暨首场宣讲启动仪式和授旗仪式。来自北京交通大学、上海交通大学、西安交通大学、西南交通大学的学子分别以《交通强国 征程有我》《奋进百年路 实干兴邦人》《大树西迁 生生不息》《当祖国召唤的时候》为题进行宣讲，展现了交大青年的风采。

据悉，交通大学青年宣讲团将积极探索形成“一二三四”特色青年理论宣讲团模式，即一个宣讲团：“交通大学青年宣讲团”；两条宣讲主线：“党史＋创意理论”主线、“党史＋校史校情”主线；三项任务部署：广泛开展各项集体实践活动，做好宣讲团各项宣传，实施四轮负责制；四地宣讲：在北京、陕西、四川、上海四地开展联合宣讲。

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