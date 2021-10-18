人民网北京10月18日电 （记者何淼、孝金波）为进一步梳理和凝练教师学习与专业发展研究的前沿成果，交流和总结教师教育实践的创新经验，为基础教育教师队伍建设提供专业支撑，由北京教育学院主办的第二届“教师学习与专业发展”研讨会于10月17-18日在京召开。

本次会议以“面向2035教师学习的变革与创新”为主题，是在2018年以“新时代教师学习与专业发展”为主题的首届教师学习与专业发展国际研讨会的基础上组织召开。本次会议包括主论坛、分论坛和大会主题沙龙等三个主要版块，顾明远先生、李政涛教授、宋萑教授等来自全国各地的教师教育领域的知名专家和新锐学者进行充分、深入地研讨和交流。

北京市委教育工委副书记李奕指出，“十四五”时期是北京落实首都城市战略定位、建设国际一流的和谐宜居之都的关键时期，是首都教育在率先实现教育现代化的基础上，全面开启建设高质量教育体系和高水平教育现代化的新阶段。北京市教师发展中心于今年正式挂牌成立，是推进首都教育治理体系和治理能力现代化、建设高质量教师队伍的重大举措。

李奕表示，希望本次研讨会更好地揭示新时代背景下教师学习的规律、提升教师学习的能力、完善教师专业化发展体系，为教师的学习和专业发展提供更好的平台和氛围，助力教师的幸福成长。

与会代表一致认为，本次研讨会聚焦2035教师学习与专业发展的变革与创新，来系统、深入探讨新时代教师学习与专业发展，通过深度的学术研讨与充分的对话交流，探讨教师学习的理论建设与实践创新，为今后教师教育领域的学术研究与实践探索提供了重要的启发与借鉴。

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