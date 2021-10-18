研讨会现场。北京科技大学供图

人民网北京10月18日电 16日至17日，第十届文学伦理学批评国际学术研讨会在北京科技大学顺利召开，来自世界100余所高校的近500位专家学者莅临本次会议。据悉，本次会议由国际文学伦理学批评研究会与北京科技大学共同主办。会议为期两天，涵盖了5场主旨发言与25组分论坛讨论，来自国内外著名高校的16名专家、学者进行了专题报告，近500位专家、学者就相关议题展开学术探讨与交流。

开幕式上，北京科技大学党委副书记于成文指出，此次会议聚焦人工智能时代的文学伦理学批评研究，中外专家交流思想、鼎力合作，将有力推进北京科技大学外语学科长足发展。

欧洲科学院外籍院士、国际文学伦理学批评研究会常务副会长、浙江大学教授聂珍钊阐述了文学伦理学批评的理论话语、方法路径与价值意义，并肯定了中国学者为建构该理论体系所做出的贡献.

北京科技大学外国语学院院长陈红薇在致辞中表示，希望中外学者通过此次会议，展开更多有关文学伦理批评的探讨，为走出新时代的伦理困境与迷思做出积极探索。

据了解，本次会议以AI时代为背景，旨在探讨人工智能时代面临的重大伦理问题，为新时代建构文学伦理学批评理论提供新思想与新方法。在各种科技革命给社会带来诸多伦理问题的背景下，与会学者针对伦理困境，展开积极探索，共议前沿议题，构建伦理体系。

此外，本次会议专设“国际文学伦理学批评研究会会长克劳德·罗森教授专题分论坛”，与会学者就罗森教授的学术研究、为学之道及其对自身科研的启示进行了探讨。（李依环、实习生迟翔宇）

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