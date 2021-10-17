本报记者 孟祥夫

“我们长期驻扎在贫困村寨，精准追踪每个贫困户的动态变化，做到了‘一口清’，并精准施策到户……”前不久，中国人民大学财政金融学院党委举办脱贫攻坚主题党课，荣获“全国脱贫攻坚先进个人”荣誉称号的宋彪老师为师生分享怒江扶贫记事。

用生动鲜活的党课教育引领广大师生，是中国人民大学财政金融学院党委近年来强党建、固根基的举措之一。以思想政治教育立根铸魂，以特色党建活动润物无声，以先锋模范引领带动……扎实的党建，锤炼了一支业务、作风过硬的教师队伍，为学院“立德树人”打下了坚实基础。2021年1月，经过两年建设，中国人民大学财政金融学院党委作为教育部首批“全国党建工作标杆院系”培育创建单位通过验收。

“我将继续提升政治素养、坚定政治站位，在岗位上兢兢业业、勤勤恳恳，实现人生价值。”在财政系教师党支部组织召开的会议上，学院副院长、“长江学者”特聘教授贾俊雪由预备党员转正，深有感触。

财政金融学院党委建立完善“双培养”机制，把骨干教师培养成党员，把党员教师培养成教学骨干。学院建立“一对一”联系制度，党委书记、党委委员、支部书记主动与高知群体点对点发展，通过座谈、宣讲等多种方式，吸引了一批高知群体主动向党组织靠拢。

为提升党员党性修养和思想政治觉悟，学院党委组织开展具有浓浓党味的支部活动。3月，学院邀请人大马克思主义学院教授、中共党史党建研究院副院长何虎生作专题讲座；4月，学院行政教工党支部、本科金融第四和第五党支部党员前往香山双清别墅参观研学；5月，学院党委组织50名预备党员前往首都博物馆参观并宣誓……全方位、多层次，学院建立了丰富的党课教学体系。

“立德树人”是教育的根本任务。学院党委通过举办教学技能大赛、评选教学名师等，将教学效果纳入教师评价体系。教师转变教学观念、创新教学方法，以课堂短剧、多媒体课件等形式授课，课堂“活”了起来。

“教学中，高质量的课程教材至关重要。”学院副院长王芳说，学院在教材建设上坚持“应用经济学视角”和“中国视角”，融入国家财政金融改革的伟大实践，组织编写的财政学、金融学等10余本教材畅销全国，受到广大师生欢迎。

“财政掌管国家收支，金融实现资源配置。专业知识要服务于国家未来发展。”教育部“长江学者”特聘教授、学院副院长张成思深有感触地说，要坚持将高水平研究成果与国家重大战略需求相结合。

近年来，立足党和国家发展需要，学院以扎扎实实的党建工作引领事业高质量发展，组织开展专题研究，以经济社会发展中的全局性、战略性、前瞻性重大理论和现实问题为主攻方向，及时推出一批高质量研究成果，为党和国家工作大局服务。

走进学院的“红旗小屋”，墙上贴着碎花壁纸，室内摆放着柔软的沙发，阳光从宽大明亮的窗户中照进来……本科第二党支部的赵乐乐正耐心地为前来咨询的同学解答学习规划方面的疑惑。

自新生入学起，“红色一帮一”就让“红色基因”融入学生的大学生活。该活动由学院党委组织开展，党员先锋从学习、生活等方面与大一新生结对交流、共同成长，以红色动力为学生赋能。“红旗小屋”是“红色一帮一”的主阵地，每周前来值班的优秀党员均是学生党员队伍中的佼佼者。

学院党委优化机制，让党员走在前、作表率。学院建立学生党建工作部，每年从优秀党员中招募负责人，从积极分子或有入党意向的同学中招募志愿者，及时面向学院师生宣传党的政策、方针等。学院党委重视培训党建骨干，定期召开党支部书记培训，通过业务培训、经验分享、参观学习等形式，全面提升学院党建骨干理论水平和业务素养，促进了党建工作规范化、标准化、流程化。

《 人民日报 》（ 2021年10月17日 05 版）

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