原标题：把实践“必修课”化为成才“磨刀石”

做完第4050份核酸采样后，李鑫的工作任务暂时告一段落，脱下防护服后，她长长地舒了一口气。

李鑫是湖南医药学院2018级学生。今年7月底，湖南省张家界市新冠肺炎疫情反弹，在家过暑假的她第一时间主动请缨参与疫情防控。

“健康所系，性命相托，是我们医学生的誓言。”李鑫说，实践是践行誓言最好的回答，学校是这样教的，学生也是这样做的。

对于实践育人，湖南医药学院党委书记毛克平表示，要探索构建集思想引领、人文精神、社会实践“三位一体”的实践育人工作体系，教育引导师生增强实践能力、树立家国情怀。

用鲜活党史赓续精神血脉

“革命年代，先辈们为国家的和平繁荣抛头颅、洒热血。如今我们生活在这片和平的土地上，有什么理由不为祖国的繁荣富强和中华民族的伟大复兴而奋斗呢？”日前，参观蔡和森纪念馆后，湖南医药学院学生伍晔在感言中这样写道。

今年是中国共产党成立100周年，湖南医药学院围绕如何打牢青年大学生思想根基的育人要求，坚持把党史学习教育与实践育人工作融合起来。学校组织“三下乡”党史学习教育实践团的100余名大学生，分批前往湖南省内的20余个红色教育基地，开展重走红色足迹、挖掘红色故事、体悟红色文化等实践活动，努力传承红色基因，赓续精神血脉。

让医者仁心届届传递

“倘若我命运不堪，无法挽救生命，望为医学贡献最后余温。把遗体捐献给我的母校湖南医药学院。”在签下遗体捐献书后没多久，储昌安病逝。2021年4月27日，毕业6年的储昌安，以“大体老师”的身份重回母校。

“储昌安学长用生命诠释了医者仁心的崇高精神。作为医学生，我们一定要把这种精神传递下去。”湖南医药学院“天使血库”负责人沈晓悦说。据介绍，该校学生3年累计无偿献血量高达140万毫升，学校“天使血库”已经成为怀化市中心血站最为稳定的应急血源保障。

医学的本质是人学，医学学科更强调人文关怀和职业道德。湖南医药学院强化医学课程思政与医学人文课程的融合，让人文关怀走出校园空间、走进青年心里。今年暑期湖南出现新冠肺炎疫情，学校200多名师生志愿者第一时间挺身而出参与疫情防控，充分展示了医者仁心的情怀与担当。

以志愿服务奉献社会

“陶丹姐姐，我不想离开你。希望下个暑假还能见到你。”这是湖南省通道侗族自治县兵书阁村小学生朱东南，在送别湖南医药学院“三下乡”队伍时，写在纸条上的一句话。今年暑假，来自湖南医药学院的大学生哥哥姐姐们，教当地的孩子防溺水、急救自救等知识……虽然只有短短的15天，但在孩子们心中却留下了难忘的回忆。

如何发挥高校的特色作用，在每年开展的志愿服务活动中解决一些群众关心的问题？湖南医药学院为此不断探索。针对武陵山片区一些乡村缺医少药的情况，近年来学校累计派出30余支服务团队、2000余人赴武陵山片区基层开展医药下乡等实践活动，印发健康宣传资料1万余份，义诊5000余人，发放药品、慰问品合15万元。

为了让学生在实践中磨砺成才，湖南医药学院积极与医院、社区、医药企业合作，大幅度增加疫情防控、公共卫生等志愿服务内容。今年以来，学校已开展两百余人次临床志愿服务活动，受益人数达1.3万人。

（本报记者 龙军 禹爱华）

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