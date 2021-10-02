人民网北京10月2日电 （记者孙竞）“同学们要胸怀天下、心系祖国、责任担当、全面发展，主动担当起能源转型时代的历史重任，主动迎接能源革命新时代带来的机遇与挑战。”

9月28日，在华北电力大学主楼礼堂，中国工程院院士刘吉臻向该校控制与计算机工程学院2021级新生讲授专业介绍课时，语重心长地说。

中国工程院院士刘吉臻 华北电力大学供图

每年9月如期开讲，刘吉臻院士的这堂新生专业介绍课一讲就是20年，期间从未间断。上课的地点从容纳百人的阶梯教室变成了今天的千人礼堂，听讲的学生从“70”后、“80”后、“90”后，变成了今天的“00”后。

“不管几零后，培养人才确保我们的事业后继有人，是教育的最终归宿。” 刘吉臻说。

年年岁岁第一课，岁岁年年“核”不同。刘吉臻坚持每年重写教案、更新PPT，紧跟学科发展前沿，把最新的理论、最新的技术和他自己参与的国家重大科研项目新进展充实到讲课内容中。他希望，让刚踏入大学校门的学生站在“大师”肩膀上，眺望专业发展的最前沿。

在今年的专业介绍课上，“双碳”毋庸置疑地成为了课堂上的高频词。他用生动详实的实例阐述了“双碳”与每个大学生息息相关，勉励华电学子学好本领，承担使命，争当助力“双碳”目标实现的排头兵。自动化类2103班学生董昊怡说：“听完刘院士的这堂课，我更加坚定了学好专业课的决心，还要从日常生活做起，做绿色低碳的践行者和助力者。”

要热爱一个专业，首先要了解一个专业。时光回溯到2002年9月，时任华北电力大学校长刘吉臻了解到不少学生入学后就要求转专业，理由是“别人说这个专业不好”，于是决定要给自动化专业的学生们上一堂专业介绍课。

他走进教室，与同学们分享了1989年他去加拿大的访学经历。他讲述了走出国门后看到的中外发展对比，回忆了科研中攻克种种难题的历程。曾经听过那堂课的学生魏振华，如今谈及那节课依然记忆深刻：“刚入校的时候，是刘老师的第一课让我树立了在自动化领域发展的决心，他的家国情怀和潜心科研的情怀让我深深敬佩。”

“一个学科的发展，要经历一代又一代人艰辛的努力与付出。一个人想在自己的专业领域有所建树，前提是要热爱这个专业，作为一个学者，忠诚于自己的专业，如同忠诚于自己的祖国。”在2003年的第一课上，刘吉臻动情地讲到。他期待用这堂课，在每一位懵懂的学子心中播撒下一粒科研报国梦想的种子。

华北电力大学校长杨勇平在听完专业介绍课后说，这是一堂精彩的形势政策课、又是一堂生动的专业基础课、更是一堂有温度的思政示范课。院士将自己为人、为师、为研的精神传递给学生。这种传递就像希望之光，寄托和承载未来的美好。

20年弹指一挥间，已步入古稀之年的刘吉臻院士依然精神矍铄。“我希望同学们传承华电精神、扎牢知识基础、砥砺家国情怀，在青春奋斗中铸就辉煌未来，早日成为国之栋梁。只要我的课对他们有帮助，我会一直讲下去。” 刘吉臻说。

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