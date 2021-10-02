人民网北京10月2日电 （记者孙竞）日前，北京国际电影节·第28届大学生电影节“青春之夜”圆满落幕。《我和我的祖国》与《革命者》凭高度的思想性及高超的艺术感收获大学生的喜爱，共同获得最受大学生欢迎年度影片荣誉。

1993年至今，大学生电影节坚持“大学生办、大学生看、大学生拍、大学生评”的特点，持续代表着一代代大学生的选择。北京师范大学党委副书记李晓兵在开场致辞中表示，28年来，大学生电影节始终秉承“青春激情、学术品位、文化意识”的宗旨，为众多优秀国产影片、影人提供了交流与展示的重要窗口，时值建党百年之年，本届电影节更充分发挥北京师范大学“一体两翼”战略，助力挖掘粤港澳大湾区丰富的影视文化资源与人才。

本届电影节上，演员张译凭《我和我的祖国》中对两弹一星无名英雄的深情演绎，获得最受大学生欢迎年度男演员荣誉。最受大学生欢迎年度女演员荣誉则被大学生授予本届大影节开幕影片《关于我妈的一切》中饰演母亲的徐帆。

值得一提的是，本届大学生电影节“青春之夜”的荣誉由九位优秀在读大学生代表组成的“青春荣誉团”授予。女子篮球运动员刘禹彤，三星堆考古发掘者之一刘槃， “挡刀女孩”崔译文，抗疫志愿者王旭旭，边防战士叶热托里肯·巴达义，面对歹徒挺身而出的共和国预备警官程昕，北京航空航天大学飞行学院学生符洋铭，陆军航空兵学院女飞行学员侯思萌，山区支教志愿者韩鹏……活跃在不同学科、不同领域的他们，用成绩与行动证明，青春是当代大学生最闪耀的标志，而奋斗则是青春年华中永远亮丽的底色。

在现场，他们同大学生观众一道，发起青春宣言，坚定宣誓：堪当大任的新一代青年已经迎来自己的际遇与机缘，致信仰之光，敬拼搏之力，绘时代之美，青春光影，薪火不灭。

据介绍，北京国际电影节·第28届大学生电影节“青春之夜”，分别以“青春有我”“强国有我”及“未来有我”三大篇章串联。立足建党百年之际，这场“青春之夜”既凸显出当代青年学子砥砺强国的高远志向，又以未来感十足的舞台及节目设计传递青春气息，点亮当下、照亮未来。

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