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中国教育科学研究院发布智库研究系列成果

2021年10月02日10:16 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月2日电 （记者孙竞）由中国教育科学研究院主办、教育科学出版社承办的“奋进教育路  启航新征程”智库研究系列成果发布会9月29日在北京举行。

会上发布了《中国共产党教育方针百年历史研究》《砥砺十年铸华章：中国教育改革发展报告（2010—2020年）》《知识改变命运  教育奠基未来：中国教育脱贫攻坚的成就与经验》三本智库研究新作。

记者了解到，《中国共产党教育方针百年历史研究》以大教育的视野开展中国共产党教育方针历史研究，全面梳理了百年教育方针的演变；《砥砺十年铸华章：中国教育改革发展报告（2010—2020年）》对我国教育事业改革发展进行了全口径的评估研究，全面系统地展示了10年来尤其是十八大以来我国教育发展的重大成就；《知识改变命运  教育奠基未来：中国教育脱贫攻坚的成就与经验》翔实记录了教育脱贫攻坚重要事件、关键政策，全方位展示了教育脱贫攻坚伟大成就和宝贵经验。

会上还举行了中国教科院学术外译成果发布暨合作签约仪式，《中国基础教育满意度调查》等三本英文版图书在会上揭幕。

(责编：郝孟佳、秦华)

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