人民网北京9月30日电 28日，世界经典歌剧选曲选段实验音乐会在中国音乐学院国音堂音乐厅上演。本场音乐会的最大亮点是中国器乐与西洋歌剧的中西文化交融，共上演了11首经典歌剧序曲及唱段，涵盖了多语种歌剧，所选曲目均是在世界范围内具有影响力的经典歌剧选段。

世界经典歌剧选曲选段实验音乐会 中国音乐学院供图

据悉，本次音乐会包含2首歌剧序曲，4首男高音唱段，4首女高音唱段，1首男女声二重唱。音乐会选曲涵盖了德语、意大利语、法语多语种歌剧，包含作曲家莫扎特、罗西尼、普契尼、马斯奈、古诺、雷哈尔、威尔第、契雷亚最著名的创作。为了使国乐管弦乐团演奏出欧洲管弦乐队的传统曲目，中国音乐学院作曲系副教授罗麦朔带领配器班的学生重新进行了乐队编配及配器。

音乐会上，男高音歌唱家石倚洁的高音通透明亮，演唱充满戏剧张力，在平稳缓慢而深情流露的歌唱中，展示出他对抒情性唱腔非凡的驾驭能力。女高音歌唱家张玫瑰的唱段多为花腔作品，她音色华丽高亢，作品处理细腻，情感饱满且富有强烈的音乐控制力，精准地塑造了歌剧人物的音乐形象，给观众留下十分深刻的印象。

本场音乐会是由中国音乐学院校长、中国乐派高精尖创新中心主任、中国乐派国乐团艺术总监王黎光倡导的中国乐派艺术实践活动。此次中国乐派艺术实践活动得到了学校各院系师生的积极响应和全力参与，融汇了师生们的集体智慧和共同努力，体现了中国乐派吸取中外音乐精髓，在文化交流互鉴方面的探索，展现了中国声乐人才培养成果。

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