人民网北京8月31日电 “教育影响甚至决定着接班人问题，影响甚至决定着国家长治久安，影响甚至决定着民族复兴和国家崛起。”进入新时代，高校如何落实立德树人根本任务？如何进一步推进课程思政建设？首都经济贸易大学党委一直在思考。

近年来，首都经济贸易大学以课程思政为抓手，牢牢把握教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”和课堂教学“主渠道”，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，使各类课程与思想政治理论课同向同行，逐渐形成了“学校立德树人有抓手，学院内涵建设有主题，教师教书育人有灵魂”的生动局面。

首都经济贸易大学党委书记韩宪洲到华侨学院宣讲课程思政。邹孟钊摄

校院两级合力，课程思政产生“化学反应”

首经贸外国语学院教研室筹备课程思政教学设计大赛。邹孟钊摄

这段时间，校园里的教师都有了一个共同的话题——“课程思政”。怎么融入课程思政元素？如何讲得不生硬？怎么讲得有意思？教师们经常在一起探讨。在校院两级的共同发力下，教师们越来越重视“课堂育人”工作，开始主动设计起来。

2020年，首经贸出台多个文件，为学校“三全育人”综合改革和深化课程思政建设明确了顶层设计，绘制了路线图。聚焦“课程思政是什么、为什么、怎么干、怎么看”以及大家重点关注的问题，首都经济贸易大学党委书记韩宪洲多次进行宣讲、辅导和答疑，不断提升开展课程思政的针对性和精准性。

学校的人才培养方案、教学大纲、教材改革中融入思政要求；在项目申报、经费支持、岗位聘任、考核评价等方面支持引导教师开展课程思政的教学改革；通过选树榜样教师和教学团队、评选最美课堂、建设精品课程群等方式，建立课程思政建设的长期制度和有效机制......首经贸广泛动员全校教师，引导教师自觉将思政教育元素有机融入专业课教学中。

据悉，在今年的优秀基层党组织、党建创新项目、党建课题、主题党日活动等组织申报中，该校所有二级单位党委、教师党支部等都将“课程思政”作为主线，贯穿党建工作的各个层面。

参加评审的评委们纷纷感叹，“课程思政破解了当前学院党委、教师党支部和师德师风建设中的难题。教师党支部聚焦课程思政建设，坚持‘教育者先受教育’，将每位教师的课堂教学、专业建设和基层党建有机结合，找到了着力点和突破点，通过课程思政来带动师资队伍建设和人才培养质量的提升。”

凝练 “独特基因”，思政教育有机融入专业教学

记者了解到，教育部最新公布的2021年国家级课程思政示范课程名单中，首经贸会计学院院长顾奋玲及其团队主讲的审计学课程成功入选。

据悉，该校审计学教学团队在梳理教学内容基础上，将思政理念和思政元素融入课堂教学，形成审计学课程思政教学体系，将加强职业道德、履行社会责任，加强审计监督、维护资本市场公平公正，以及社会主义核心价值观、家国情怀等思政内容有机融入课堂教学，形成了融专业教育与思政教育为一体的课程思政教学模式与体系，特色鲜明地强化了课程育人功能。

有关负责人介绍，首经贸在课程思政的具体推进过程中，坚持将专业思政与课程思政一体化推进，要求学院各专业深入梳理专业课教学内容，结合不同专业课程特点、思维方法和价值理念，研究不同专业的育人目标，深入挖掘课程思政元素，有机融入课程教学。

“课程思政”的重音在课程，“专业思政”的重音在专业。在各学院“课程思政建设推进会上”，由院长汇报本单位推进课程思政建设的情况和计划，行政负责人与专业负责人主动走向推进课程思政建设一线，形成了“专业负责人牵头、院系党组织推动、教师全员参与”的一体化建设路径。

“立足京华大地，做足北京文章”。当前，该校各专业也在充分利用体现北京革命历史和精神、历史文化底蕴、“四个中心”城市建设的成果，提炼具有首都特色的课程思政案例，推进北京市高水平研究型大学建设。

“不变”中求“变”，持续挖掘课程思政带来的“溢出效应”

“低头备课之余，更要抬眼看世界。”韩宪洲常说，世界常变常新，讲授更要与时俱进。对于高校和教师而言，就是要心怀“国之大者”，并将其有机融入教育教学全过程，用正确的价值观来引领青年，培养合格的社会主义建设者和接班人。

今年是建党百年，首经贸将党史学习教育与课程思政教育融会贯通，不断拓展课程思政的承载形式。未来，学校将继续依托红色文化教育资源，通过优秀影片和教育基地开展爱国主义教育活动，引导青年学子践行爱国奋斗精神，与党同心同德、同向同行。

“课程思政要从教育者先受教育开始，只有教师相信，才真正能做到一棵树推动另一棵树，一片云影响另一片云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。”该校劳动经济学院教师詹静认为，推进课程思政建设以来，教师的精气神明显有了改变，经常围聚在一起研讨，真正从“授业”变成了“传道”。

“民事诉讼法是法学院大二本科生的必修课和核心课，也是本科生接触的第一门程序法。我在这门课程的建设中，将社会公平正义与程序思维、规则意识的养成和关系作为课程思政建设的主线……”该校法学院教师陈磊谈到，按照这个思路建设课程之后，学生在课堂上有了一些明显变化，课堂效果也得到了显著提升。

课程思政是新时代的新理念新要求，不变的是立德树人，想不到的是“溢出效应”——思政教育有了主线，教书育人有了灵魂，“三全育人”有了抓手……还能带来什么收获？这是个开放命题，要不断探索。在韩宪洲看来，课程思政是长期性任务，不是活动、运动，要落在体制机制，要着眼于未来、当下，更要着眼于长远。“课程思政所带来的溢出效应还可以继续挖掘，这件事只有起点没有终点。”

(责编：李依环、秦华)